Tak "The New York Times" pisze o Lewandowskim. Jasny sygnał

- Odchodzę stąd, będąc dumnym. Przez te wszystkie lata dawałem z siebie wszystko. Zawsze działałem tak, by interes klubu i drużyny był ważniejszy od mojego własnego - oznajmił Sergi Roberto, który po zakończeniu sezonu przeniósł się z FC Barcelony do zespołu Como. Tym samym nowym kapitanem został Marc-Andre ter Stegen, natomiast na jego zastępców wybrano Ronalda Araujo oraz Frenkiego de Jonga. Do tego grona włączono też Raphinhę oraz Pedriego.

REKLAMA

Zobacz wideo Mistrz Włoch wygrywa BOGDANKA Volley Cup. Kamil Semeniuk o organizacji: Klub, w którym gram, może się uczyć

"New York Times" pisze o Lewandowskim. To dlatego nie został kapitanem FC Barcelony

Nie były to dobre wieści dla Roberta Lewandowskiego, który był jednym z faworytów hiszpańskich dziennikarzy. Ma przecież doświadczenie z tą funkcją w reprezentacji Polski, a w dodatku jest najstarszym piłkarzem zespołu. Jego pozycja w szatni nie jest jednak zbyt dobra. "Lewandowski miał za mocno krytykować młodszych kolegów, co szczególnie było widoczne w jego machaniu rękami w meczach. Do tego miał zbyt bardzo skupiać się na sobie" - zdradził Joan Fontes, cytując słowa Ilkaya Guendogana.

Teraz nieco obszerniej na ten temat rozpisał się dziennik "New York Times". Ten porównał Polaka do Raphinhy. "Stopniowo zdobywał szatnię, mimo utraty miejsca w podstawowym składzie w ubiegłym sezonie. Pokazał, że gra zespołowo. Nie ma naturalnego talentu Yamala, ale udowodnił już nienaganną postawę. Mówiło się w lecie o jego odejściu, ale pozostał oddany Barcelonie. Zyskał uznanie kolegów i fanów, a w ostatnim meczu z Valladolid skandowano nawet dla niego wymowne: Kapitanie, kapitanie. Rozwój Brazylijczyka stawia w słabym świetle Lewandowskiego" - czytamy.

Lewandowski ma słabe relacje z szatnią. Wiadomo, kto będzie następnym kapitanem Barcelony

Podkreślono, że 36-latek wrócił teraz do szczytowej formy pod wodzą Hansiego Flicka, ale jego relacje z resztą szatni miały wzloty i upadki. Przypomniano zwłaszcza, jak obwiniał młodych piłkarzy po mistrzostwach świata w Katarze, kiedy nie mógł trafić do bramki rywala. Najpierw zrugał Ansu Fatiego za to, że ten zabrał mu możliwość zdobycia bramki w meczu Ligi Europy z Manchesterem United, a pod koniec roku nie podał dłoni Yamalowi po jednej z akcji w spotkaniu z Deportivo Alaves.

Lewandowski zaprzeczał, jakoby miało dojść do jakiegokolwiek konfliktu. Kiedy zgłosiło się do niego "The Athletic", by ten udzielił komentarza, po prostu odmówił. "NY Times" zaznacza, że szatnia, jak i władze klubu wiedzą, że kolejnym kapitanem zostanie za to Gavi. Nie dość, że jest wychowankiem La Masii, to ma charakter, co pokazał pod koniec ubiegłego roku, gdy dosłownie zbeształ Lewandowskiego.

Kapitan reprezentacji Polski zaliczył już w tym sezonie cztery trafienia i jest liderem ligowej klasyfikacji strzelców. Nieraz deklarował, że poprawi wynik z ubiegłych rozgrywek, gdy strzelił "tylko" 19 goli. Po czterech kolejkach FC Barcelona jest liderem tabeli z kompletem punktów i czteroma pkt przewagi nad Realem Madryt.