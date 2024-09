Złe wieści z Chorwacji ws. polskiego kibica. "Jego stan jest poważny"

Do starć kibiców z chorwacką policją doszło przed i po spotkaniu Ligi Narodów. Najpierw grupa 50 fanów kadry Chorwacji zaatakowała mniejszą grupę fanów z Polski. Część osób aresztowano. Po zakończeniu meczu Chorwatów z Polakami kibice biało-czerwonych postanowili się zemścić. Interweniowała policja, która także została zaatakowana.

Polski kibic w poważnym stanie po meczu LN

W trakcie pomeczowych starć ucierpiał jeden polski kibic. Według opisu świadków upadł na ziemię i uderzył głową o beton, potem trafił do szpitala.

Okazało się, że ranny to kibic Górnika Konin, co potwierdził sam klub w mediach społecznościowych. Niestety, informacje dotyczące jego stanu zdrowia nie są dobre. Według kibicowskiego portalu gornik.konin.pl poszkodowany doznał urazu czaszki oraz nie otrzymał natychmiastowej pomocy medycznej. Ta przyszłą z opóźnieniem. Jego stan określa się jako poważny, a rokowania lekarzy nie są jednoznaczne.

"Obecnie jego stan jest poważny i kluczowe dla niego będą najbliższe dni. Wszyscy trzymamy za niego kciuki i modlimy się o jego zdrowie. Na miejscu nie zostanie sam – czuwa przy nim nasza delegacja, przyjeżdża również rodzina, wezwany na pomoc został konsul RP w Chorwacji. Wsparło nas wielu polskich kibiców obecnych również w Osijeku, próbujemy korzystać także z pomocy miejscowych fanów piłkarskich. Rokowania są różne i nie wiemy, jak długo nasi kibice będą musieli zostać na miejscu" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Według opisu kibiców zachowanie policji było niewspółmierne i nieadekwatne do tego, co działo się na trybunach. "Po meczu doszło do kilku nieadekwatnych do sytuacji interwencji chorwackiej policji wobec polskich kibiców, podczas których nasi rodacy byli bici pałkami, gazowani, a następnie przetrzymywani i poniżani. Wiele nawet przypadkowych osób zostało zatrzymanych i w zasadzie pod groźbą dalszego aresztu zmuszonych do przyjęcia mandatów za zakłócanie spokoju" - opisano.

Kibice z Konina organizują zbiórkę, a środki z niej zostaną przeznaczone na wsparcie dla rannego kibica, w tym na ewentualny transport medyczny do Polski.

Po dwóch meczach Ligi Narodów (wygrana 3:2 ze Szkocją i porażka 0:1 z Chorwacją) Polska zajmuje trzecie miejsce w swojej grupie. To daje jej prawo gry w barażach o pozostanie w elicie LN. W październiku biało-czerwoni zagrają u siebie z Portugalią (12.10.) i Chorwacją (15.10.).