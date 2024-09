Gwiazdy na bezrobociu. Wśród nich gracz wyceniany na 35 mln euro

31 sierpnia to nie tylko koniec wakacji, ale także zamknięcie okna transferowego w większości czołowych europejskich lig. Największym hitem tego okresu był transfer bez kwoty odstępnego, czyli przenosiny Kyliana Mbappe do Realu Madryt po wygaśnięciu umowy z Paris Saint Germain. Najdroższym transferem gotówkowym okazał się Julian Alvarez, który trafił do Atletico Madryt za 75 milionów euro (plus bonusy), co w dzisiejszych czasach nie jest kwotą zwalającą z nóg.

Gwiazdy na bezrobociu. Oni wciąż nie mogą znaleźć nowych klubów

Zamknięte okno transferowe nie oznacza jednak, że kluby nie mogą pozyskiwać nowych piłkarzy. Są jednak ograniczeni, że muszą być to zawodnicy bez kontraktu. W dodatku rozstali się ze swoim byłym pracodawcą przed 1 września. Takimi graczami byli Mats Hummels i Mario Hermoso. Obaj w ostatnich dniach trafili do AS Roma.

Portal Transfermarkt przygotował zestawienie najbardziej wartościowych zawodników, którzy na dzień 11 września wciąż są bez klubu. Listę otwiera Adrien Rabiot. 29-latek przez ostatnie pięć lat występował w Juventusie, gdzie w lipcu wygasła mu umowa. Renomowany portal wycenia go na 35 milionów euro. Mówiło się o jego potencjalnych przenosinach do Manchesteru United, Newcastle czy nawet FC Barcelony, ale ostatecznie nie udało się sfinalizować umowy z żadnym z tych klubów. Zwykle problemem Rabiota był fakt, iż o jego interesy nie dba żadna agencja menadżerska, a mama.

Uznanymi nazwiskami na rynku bezrobotnych są także Anthony Martial, Yusuf Yazici, Joel Matip czy Dele Alli. Nowego klubu wciąż nie znalazł sobie także Grzegorz Krychowiak. 34-letni polski pomocnik ostatnio występował w Arabii Saudyjskiej - Al-Shabab i Abha. Portal Transfermarkt wycenia go na 4 miliony euro.