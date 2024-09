Mourinho zdradził, kiedy może przejąć reprezentację. Ma swoje powody

Jose Mourinho jest bardzo utytułowanym trenerem. Na koncie ma między innymi dwie wygrane Ligi Mistrzów (z FC Porto i Interem Mediolan), a także trzy mistrzostwa Anglii zdobyte z Chelsea. W ostatnich latach prowadził AS Romę, z którą sięgnął po zwycięstwo w Lidze Konferencji.

Jose Mourinho opowiedział o możliwości trenowania reprezentacji. Szczere słowa

Na początku tego roku szkoleniowiec został zwolniony z Rzymu. Przez kilka miesięcy był regularnie łączony z objęciem reprezentacji. Najwięcej mówiło się o kadrze Portugalii. Ostatecznie jednak do tego nie doszło, a Mourinho latem przeniósł się do Fenerbahce. Ostatnio Portugalczyk wrócił do tematu pracy w kadrze i zdobył się na szczere wyznanie.

- Moim celem jest odnieść sukces w Fenerbahce i zarząd chce, abym został tu na długo. To jest mój cel. W przeszłości miałem propozycje trenowania reprezentacji narodowej, ale zawsze je odrzucałem. To nie jest praca, która by mnie uszczęśliwiała. Dwa mecze w miesiącu, podróże, aby zobaczyć piłkarzy, oczekiwanie na turnieje. Mam teraz dużo energii do wykorzystania. Może pewnego dnia, kiedy będę stary i zmęczony, to obejmę jakąś reprezentację, ale nie dzisiaj - powiedział w rozmowie z Fanatik.

Jose Mourinho udanie rozpoczął przygodę w Fenerbahce. Po czterech kolejkach jego drużyna jest liderem tabeli z dorobkiem dziesięciu punktów. Ekipa ze Stambułu zakwalifikowała się również do Ligi Europy, gdzie czekać jej rywalami będą Slavia Praga, Manchester United, Olympique Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Athletik Bilbao oraz Twente. Najbliższy mecz Fenerbahce zagra w niedzielę. Tego dnia zmierzy się z Kasimpasą.