Poszło w świat. Cristiano Ronaldo wypalił nt. Manchesteru United

Choć młodsi fani piłki nożnej utożsamiają Cristiano Ronaldo przede wszystkim z biciem rekordów w Realu Madryt, to klubem, który pozwolił wypłynąć mu na szerokie wody światowego futbolu, był Manchester United. To właśnie na Old Trafford trafił w 2003 roku i to właśnie tam rozpoczęła się jedna z najbardziej niezwykłych karier w historii piłki nożnej.

Ronaldo wypalił wprost o Manchesterze United. Wywiad będzie hitem?

Portugalczyk stał się ulubieńcem kibiców z czerwonej części Manchesteru. Sięgał po mistrzostwo Anglii, krajowe puchary, a w 2008 roku zdobył upragnioną Ligę Mistrzów. W tym samym roku po raz pierwszy w karierze zdobył Złotą Piłkę. Rok później za rekordową wówczas kwotę 94 milionów euro przeniósł się do Realu Madryt.

Mało kto mógł wtedy przypuszczać, że nadejdzie jeszcze dzień, w którym założy czerwoną koszulkę Manchesteru United. A jednak - 27 sierpnia 2021 roku - po ponad 12 latach od opuszczenia Old Trafford, ponownie zjawił się na Wyspach Brytyjskich. Cztery dni później podpisał dwuletni kontrakt, a 11 września rozegrał pierwszy mecz po powrocie. Zdobył dwa gole w wygranym 4:1 meczu z Newcastle United. Wygrał także nagrodę Piłkarza Miesiąca Premier League.

Niestety - to były miłe złego początki. Manchester United po jakimś czasie zakończył współpracę z Ole Gunnarem Solskjaerem i powierzył prowadzenie drużyny Ralfowi Rangnickowi. Po nim trenerem został Erik ten Hag, z którym relacje Ronaldo od początku nie były najlepsze. Rola Portugalczyka była marginalizowana, stał się rezerwowym, a w listopadzie 2022 roku - po tym jak udzielił głośnego wywiadu Piersowi Morganowi - rozwiązano z nim kontrakt.

- Czuję się zdradzony przez działaczy Manchesteru United. Mam poczucie, że jestem wypychany z klubu i zaczęło się to już w zeszłym sezonie. Może nie powinienem tego mówić, ale chcę, żeby ludzie usłyszeli prawdę. Tak, czuję się zdradzony - mówił we wspominanym wywiadzie. Skrytykował także ten Haga.

Okazuje się, że choć portugalski gwiazdor przed niespełna dwoma laty opuszczał Old Trafford w nie najlepszych relacjach z zarządzającymi, to nadal żywi do klubu głębokie uczucie. Mowa o rozmowie dla podcastu Rio Ferdinanda, mającej ukazać się 12 września. Na kanale YouTube były reprezentant Anglii opublikował już zapowiedź wywiadu.

- Czasami nie możemy kontrolować niektórych punktów naszego życia, ale co się stało, to się stało – powiedział Ronaldo. - Powtarzam: nadal kocham Manchester United i życzę im wszystkiego najlepszego - dodał. Nagranie będzie można oglądać już od najbliższego czwartku.

Cristiano Ronaldo w latach 2003-2009 i 2021-2022 rozegrał dla Manchesteru United 346 meczów, zdobył w nich 145 goli i zanotował 74 asysty.