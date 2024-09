Niemcy takiego gola nie stracili od 50 lat. A potem się zaczęło. Hit LN nie zawiódł!

W minioną sobotę oba zespoły były w szampańskich nastrojach. Holendrzy na własnym terenie rozbili Bośnię i Hercegowinę 5:2. Gole dla półfinalistów ostatniego Euro strzelali: Joshua Zirkzee, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Wout Weghorst i Xavi Simons. Rywale odpowiedzieli trafieniami Ermedina Demirovicia i Edina Dzeko. Jeszcze lepiej spisali się Niemcy, którzy u siebie pokonali Węgrów aż 5:0. Do siatki rywali trafiali: Niclas Fuellkrug, Jamal Musiala, Florian Firtz, Aleksandar Pavlović i Kai Havertz.

Pierwszy raz od 50 lat. Wielkie emocje w Amsterdamie

Po udanym początku nowej edycji Ligi Narodów zarówno Ronald Koeman jak i Julian Nagelsmann mieli nadzieję na kolejną wygraną. Od mocnego uderzenia mecz rozpoczęli gospodarze. Nie minęło 120 sekund, a Holendrzy już prowadzi. Tijjani Reijnders wykorzystał prostopadłe podanie od Ryana Gravenbercha i w sytuacji sam na sam bez problemu pokonał Marca-Andre ter Stegena.

Jak wyliczył statystyczny profil OptaFranz na portalu X był to najszybciej stracony gol przez Niemców od... meczu z Holandią rozegranego 50 lat temu. Reijnders trafił bowiem w 99. sekundzie, zaś w 1974 roku - w finale mistrzostw świata Holandia objęła prowadzenie po golu Johana Neeskensa, który umieścił piłkę w bramce po upływie 86 sekund.

Stracony gol nie podłamał jednak gości, którzy w końcówce pierwszej połowy skutecznie zdołali zagrozić bramce strzeżonej przez Verbruggena. Golkiper Brighton zdołał odbić strzał Floriana Wirtza, ale przy dobitce Deniza Undava był bezradny. Tuż przed przerwą zawodnik Stuttgartu do gola dołożył asystę. Zagrał piłkę do zamykającego akcję Kimmicha, a ten z bliskiej odległości trafił do siatki i wyprowadził Niemców na prowadzenie.

Jeszcze przed zejściem do szatni Ronald Koeman został zmuszony do dokonania zmiany. Boisko na noszach opuścił Nathan Ake, a na murawie zameldował się Jurrien Timber.

Po zmianie stron mecz nadal stał na wysokim poziomie. Oba zespoły były zdeterminowane, starały się grać ofensywnie. Już w 51. minucie Holendrzy doprowadzili do wyrównania. Gospodarze odebrali piłkę Musiali tuż przed niemieckim polem karnym. Xavi Simons zagrał w szesnastkę do Briana Brobbeya, a ten - mając Nico Schlotterbecka na plecach - odwrócił się i wyłożył piłkę Denzelowi Dumfriesowi. Wahadłowemu Interu Mediolan nie pozostało nic innego, jak skierować ją do siatki.

Choć w kolejnych minutach nie brakowało emocji, to gol Dumfriesa był ostatnim trafieniem w tym spotkaniu. Holendrzy podzielili się punktami z Niemcami, a to oznacza, że w Kraju Tulipanów czekają na pokonanie tego rywala od pięciu lat. 6 września 2019 roku - w eliminacjach do mistrzostw Europy - "Pomarańczowi" wygrali na wyjeździe 4:2. Gole dla drużyny, którą wówczas także prowadził Ronald Koeman strzelali Frenkie de Jong, Donyell Malen, Georginio Wijnaldum, a samobójcze trafienie zanotował Jonathan Tah. Dla Niemców trafiali Serge Gnabry i Toni Kroos.

W drugim wtorkowym meczu tej grupy Węgrzy mierzyli się z Bośnią. W Budapeszcie padł bezbramkowy remis.

Kolejne spotkania oba zespoły rozegrają już podczas październikowej przerwy. Niemcy 11 października zagrają w Zenicy z Bośniakami. Holendrzy tego samego dnia w Budapeszcie zmierzą się z Węgrami. 14 października w Monachium dojdzie do niemiecko-holenderskiego rewanżu.

Tabela grupy A3:

Niemcy - 2 mecze, 4 punkty, bramki: 7:2 Holandia - 2 mecze, 4 punkty, bramki: 7:4 Bośnia i Hercegowina - 2 mecze, 1 punkt, bramki: 2:5 Węgry - 2 mecze, 1 punkt, bramki: 0:5

Holandia 2:2 Niemcy (1:2)

Gole: Tijjani Reijnders 2', Denzel Dumfries 51' - Deniz Undav 38', Joshua Kimmich 45+3'

Holandia: Verbruggen (gk) – Dumfries, de Ligt (46' van Hecke), van Dijk (k), Ake (45' Jurrien Timber) – Schouten (46' Quentin Timber), Reijnders, Gravenberch – Simons (74' Geertruida), Brobbey (82' Weghorst), Gakpo - trener: Ronald Koeman

Verbruggen (gk) – Dumfries, de Ligt (46' van Hecke), van Dijk (k), Ake (45' Jurrien Timber) – Schouten (46' Quentin Timber), Reijnders, Gravenberch – Simons (74' Geertruida), Brobbey (82' Weghorst), Gakpo - Ronald Koeman Niemcy: ter Stegen – Kimmich (C), Tah (46' Anton), Schlotterbeck, Raum – Andrich (64' Can), Havertz, Gross (64' Pavlović) – Wirtz, Musiala (89' Fuhrich) – Undav (64' Beier) - trener: Julian Nagelsmann