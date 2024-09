Co za demolka w "polskiej" grupie. Aż 11 goli w meczu Niemców!

- Reprezentacja Polski do lat 21 wykonała kolejny kroku w kierunku awansu na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w przyszłym roku na Słowacji. Tym razem biało-czerwoni wygrali wyjazdowe starcie z Bułgarią 3:1. Decydujące o losach spotkania było kilka minut w drugiej połowie spotkania. Młodzi Polacy odrobili straty, bowiem do przerwy przegrywali 0:1 - tak opisywaliśmy na Sport.pl zwycięstwo podopiecznych Adama Majewskiego w eliminacjach do Euro U-21.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Niemcy nie mieli litości. Wbili rywalom 10 goli

Dla Polaków to bezcenne zwycięstwo bowiem po ośmiu meczach są na drugim miejscu w tabeli. Zgromadzili 18 punktów. W październiku rozegrają jeszcze dwa mecze. 11 października zagrają na wyjeździe z Kosowem, a cztery dni później na własnym terenie podejmą Niemców.

Warto pamiętać, że bezpośredni awans na mistrzostwa Europy do lat 21 wywalczy zwycięzca każdej z eliminacyjnych grup, a także trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc. Sześć pozostałych ekip, które zakończą zmagania w grupach na drugim miejscu, zmierzy się w dwumeczach o awans na Euro U-21.

To właśnie druga lokata jest tą, która wydaje się najbardziej prawdopodobna jeśli chodzi o przyszłość Polaków. Dlaczego? O cztery punkty wyprzedzają ich obecnie Niemcy, którzy we wtorkowe popołudnie udzielili prawdziwej lekcji futbolu rówieśnikom z Estonii.

Już po pierwszych 45 minutach goście prowadzili 5:0, a po przerwie dołożyli kolejne pięć trafień. Estończycy byli w stanie odpowiedzieć tylko trafieniem Aleksandra Sapovalova. Zdecydowanie największą gwiazdą spotkania został zawodnik, który w czerwcu wystąpił w finale Ligi Mistrzów. Karim Adeyemi, bo o nim mowa, popisał się hat-trickiem i wysłał jasny sygnał do Nuriego Sahina, że może na niego liczyć w Borussii Dortmund.

Niemcy tą wygraną dopełnili udane wrześniowe zgrupowanie. Wcześniej pokonali Izrael (5:1), a w całych eliminacjach stracili punkty tylko raz. W marcu zremisowali z Kosowem (0:0). W pierwszym meczu przeciwko Polakom - w listopadzie 2023 roku - wygrali 3:1. Czy biało-czerwoni zrewanżują się za tę porażkę? Odpowiedź na to pytanie poznamy już 15 października.

Eliminacje ME, Estonia U-21 1:10 Niemcy U-21 (0:5)