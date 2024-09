Kibice na meczu Ligi Narodów nie uszanowali hymnu rywali. To nie był jedyny wybryk

Reprezentacja Izraela nie może grać na własnym terenie z powodu konfliktu zbrojnego z Hamasem. Ze względu na bezpieczeństwo piłkarzy i kibiców mecze Ligi Narodów UEFA, których Izrael jest nominalnym gospodarzem, rozgrywane są na Węgrzech. "Premier Węgier Viktor Orban ma bliskie powiązania z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i od dawna promuje Węgry jako najbezpieczniejszy kraj w Europie dla Żydów. Orban zakazał palestyńskich protestów solidarnościowych, twierdząc, że stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego" - przypomina Klix.ba.

Do tej pory Izraelczycy rozegrali jedno takie spotkanie w trwającej Lidze Narodów UEFA. W poniedziałek 10 września gościli na stadionie Bozsik Arena w Budapeszcie Włochów. Niestety nie obyło się bez głośnych incydentów, w których główną rolę odegrali fani przyjezdnego zespołu.

Włoscy kibice odwrócili się podczas hymnu Izrael. Oto powód

Jak podaje The Times of Israel, w trakcie hymnu około 50 włoskich ultrasów ubranych na czarno odwróciło się plecami do boiska. Ponadto wywiesili oni flagę swojego kraju z hasłem "Wolność chłopców w trójkolorach", nawiązującym do zielono-biało-czerwonej flagi Włoch. Na innych banerach było widać czarne ukośniki, które odnosiły się do Palestyny. W ten sposób fani wyrazili swoje poparcie dla Palestyńczyków. Jakby tego było mało, to podczas meczu wykrzykiwali następujące słowa: "ludobójstwo popełnione przez Izrael w Gazie".

To nie koniec. "Ta sama grupa włoskich kibiców, która odwróciła się tyłem podczas śpiewania hymnu, w pierwszej połowie skandowała także przeciwko włoskiej działaczce antyfaszystowskiej Ilarii Salis. Salis, która została aresztowana na Węgrzech za napaść na demonstrantów skrajnie prawicowych, została w czerwcu zwolniona z aresztu domowego, po zdobyciu mandatu do Parlamentu Europejskiego z ramienia Włoskiego Sojuszu Zieloni-Lewica (AVS)" - napisał włoski dziennik Corriere della Sera. The Times of Israel przypomina, że prawicowy rząd Włoch wspiera wojnę Izraela w Gazie.

"Mówiąc wprost, stała się ona gorącym tematem politycznym we Włoszech po tym, jak jej zdjęcia z kajdankami pojawiły się na węgierskiej sali sądowej, gdzie odbywa się jej proces" - dodano w Corriere della Sera.

Mecz Izrael - Włochy zakończył się wynikiem zwycięstwem tej drugiej drużyny 2:1.