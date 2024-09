Są chętni na kupno klubu ekstraklasy. Aż trzech kandydatów na liście

Aktualnie większościowy pakiet udziałów klubu należy do Stowarzyszenia FKS Stal Mielec (83,46 proc.). Pozostałe 16,54 proc. akcji posiada firma Enervigo, specjalizująca się w technologiach związanych z transformacją energetyczną. W 2021 r. kupiła pakiet za nieco ponad 3 mln zł, zasiliła budżet Stali kwotą 5 mln zł, a to pozwoliło dograć sezon 2021/2022 do końca.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Są chętni na przejęcie Stali

W Mielcu szukają nowego właściciela dla miejscowej Stali. Niewykluczone, że klub może przejąć inwestor z zagranicy. Według informacji "Weszło" trwają rozmowy Stali z trzema zainteresowanymi podmiotami. Jednym z nich jest fundusz inwestycyjny z Australii. Drugim szwajcarscy biznesmeni reprezentowani przez Andrzeja Grajewskiego. Trzeci podmiot jest owiany tajemnicą. Australijczycy chcieliby po zakupie zainwestować w rozwój Stali. Szwajcarzy i Grajewski oferują większą kwotę od konkurentów, ale nie deklarują się co do dalszych planów wobec klubu.

Grajewski od jakiegoś czasu przymierza się do zainwestowania w klub PKO Ekstraklasy. W przeszłości był współwłaścicielem Widzewa Łódź. Niedawno negocjował kupno Pogoni Szczecin, ale rozmowy zakończyły się fiaskiem. Zdaniem klubu Grajewski nie chciał przedstawić inwestorów ze Szwajcarii, naciskał na jak najszybszą sprzedaż, a do tego "zaniechał przeprowadzenia kompleksowego badania dokumentów", dlatego zerwał rozmowy. Ten z kolei zarzucił Jarosławowi Mroczkowi, że mijał się z prawdą w negocjacjach.

Zdaniem "Weszło" zarówno Australijczycy, jak i Szwajcarzy budzą wątpliwości, ponieważ żaden z podmiotów nie został dokładnie prześwietlony i przeanalizowany przez władze Stali. Dlatego jest obawa, że potencjalni nabywcy akcji mogą być niewiarygodni.

Radzie Nadzorczej Stali zależy jednak na sprzedaży akcji klubu, dlatego doszło do zmian w składzie RN, które mają usprawnić ten proces. Tomasz Michalik i Jakub Zawadzki zastąpili Michała Zająca i Arkadiusza Złotnickiego. Nowi członkowie RN mają posiadać odpowiednie kompetencje, które mają przydać się w procesie sprzedaży, przekształceń i restrukturyzacji.

Stal Mielec zajmuje obecnie ostatnie, 18. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Wygrała zaledwie jedno z siedmiu spotkań. Na przełomie sierpnia i września zmieniono trenera - zwolnionego Kamila Kieresia zastąpił Janusz Niedźwiedź. Mielczanie zagrają w poniedziałek 16 września na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław.