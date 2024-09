Znowu to zrobili! 9 goli w meczu Polaków. Kapitalny wrzesień!

Wrześniowa przerwa reprezentacyjna to intensywny czas również w piłce młodzieżowej. Kadra do lat 18 od 4 do 10 września rozegrała aż trzy spotkania i trzeba przyznać, że ich bilans może robić wrażenie. Młodzi Polacy spisali się doskonale. Pokonali każdego rywala, który stanął im na drodze.

Koncert młodych Polaków. Pokonali każdego ze swoich rywali

Wszystko zaczęło się 4 września, gdy po dwóch golach Jakuba Adkonisa pokonali gospodarzy rywalizacji - Chorwatów. Trzy dni później okazali się o jedną bramkę lepsi od rówieśników ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jedyne trafienie w meczu zanotował Michael Izunwanne.

10 września Polacy zakończyli zmagania z przytupem. Tym razem mierzyli się z Koreą Południową i już do przerwy zdobyli aż cztery gole. Dwa z nich stały się udziałem Izunwanne, a po jednej dołożyli Adkonis i Jakub Zbróg. W drugiej połowie koreańskiego bramkarza pokonali jeszcze: Jan Leszczyński, Bartosz Borowski oraz Stanisław Gieroba.

Selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 18 jest znany z występów w narodowych barwach Łukasz Sosin. 47-latek w latach 2006-2009 rozegrał cztery mecze w pierwszej reprezentacji. Zdobył w nich dwa gole. Po raz ostatni koszulkę z orłem na piersi założył 1 kwietnia 2009 roku. Był to wyjątkowy mecz. Polska pokonała wówczas San Marino 10:0, odnosząc zarazem najwyższe zwycięstwo w swojej historii.

Wyniki wrześniowych meczów reprezentacji do lat 18: