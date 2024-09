Ludzie Abramowicza kupią klub Polaków? Zaskakujące doniesienia. "Wpłynęła oferta"

Roman Abramowicz był właścicielem Chelsea od 2003 do 2022 roku. Został zmuszony do sprzedania klubu po tym jak brytyjski rząd nałożył na niego sankcje związane z atakiem Rosji na Ukrainę. Od tego czasu oligarcha jest regularnie łączony z innymi klubami. Po tym jak przeniósł dużą część swojego majątku do Turcji, łączono go z m.in. z Goztepe SK.

REKLAMA

Zobacz wideo Mistrz Włoch wygrywa BOGDANKA Volley Cup. Kamil Semeniuk o organizacji: Klub, w którym gram, może się uczyć

Abramowicz kupi klub Polaków? Dopiero co grali w Serie A. "Wpłynęła oferta"

Z tych plotek nic nie wyszło, a o obecnej działalności samego Abramowicza wiadomo niewiele. Według włoskiego dziennikarza Francesco Di Pasquale z telewizji Sportitalia ostatnio ludzie powiązani z Abramowiczem zaczęli badać grunt w sprawie przejęcia Salernitany. To drużyna, która w poprzednim sezonie zdobyła zaledwie 17 punktów w Serie A i z hukiem spadła z ligi. Jej barwy reprezentują dwaj Polacy - Paweł Jaroszyński i Szymon Włodarczyk.

"Wygląda na to, że w tym tygodniu do Salernitany wpłynęła oferta od osób związanych z rosyjskim oligarchą Romanem Abramowiczem (który nie jest objęty amerykańskimi sankcjami i posiada 28,64 procent udziałów w Evraz, międzynarodowej spółce górniczej zajmującej metalurgią oraz wydobyciem metali) i którzy ponoć wysłali ofertę w wysokości około 12 milionów funtów. Problem w tym, że są Rosjanami i mają udziały w rosyjskich funduszach, więc nie mogą działać w Unii Europejskiej. Abramowicz poza obywatelstwem Rosji, ma też paszporty Litwy, Portugalii i Izraela" - poinformował DI Pasquale.

Salernitana po czterech kolejkach Serie B ma w swoim dorobku sześć punktów i zajmuje 9. miejsce w tabeli. Kolejny mecz zagra w niedzielę 15 września o godzinie 15:00 z Pisa SC.