Gwiazdor Portugalii wściekły na rywala. Jasny apel. "Następnym razem"

Reprezentacja Portugalii jest jednym z faworytów do wygrania tegorocznej Ligi Narodów. Na start odniosła dwa zwycięstwa - najpierw pokonała 2:1 Chorwację, a następnie takim samym wynikiem zakończyła spotkanie ze Szkocją. Głównym kreatorem tych sukcesów był niewątpliwie Cristiano Ronaldo. Skutecznie zamknął usta krytykom, którzy sugerowali, że już teraz powinien zakończyć karierę w reprezentacji i ustąpić miejsca młodym - zdobył dwie bramki, numer 131. i 132. w kadrze. Co więcej, to właśnie jego trafienie z meczu ze Szkocją zadecydowało o wygranej. I choć Ronaldo był bohaterem na boisku, to w mediach społecznościowych kto inny skradł show.

Bruno Fernandes był zły po meczu ze Szkocją. Miał "pretensje" do byłego kolegi. "Nie strzelaj"

Mowa o Bruno Fernandesie. On także przyczynił się do zwycięstwa nad Szkocją - to on wyrównał wynik spotkania. Co więcej, tym trafieniem sam zrobił sobie prezent - tego dnia obchodził bowiem urodziny. Nie wszystko jednak ułożyło się po jego myśli, czemu dał wyraz w sieci.

Miał spore "pretensje" do jednego z rywali. Chodzi o Scotta McTominay'a. Obaj przez kilka lat występowali w barwach Manchesteru United, ale tuż pod koniec minionego okienka transferowego Szkot przeniósł się do SSC Napoli. O co konkretnie miał pretensje Fernandes?

Nie chodziło o żaden faul czy też niewłaściwe gest, a o oto, że McTominay... zdobył bramkę. Co więcej, otworzył wynik spotkania, po którym Fernandes i spółka musieli gonić wynik. Portugalczyka zabolało to, że były kolega zrobił to w jego urodziny. I właśnie o tym piłkarz Manchesteru poinformował Szkota pod jednym z jego wpisów na Instagramie i miał do niego konkretny apel.

"Już za Tobą tęskniłem, mój chłopcze. Ale następnym razem nie strzelaj przeciwko mnie w moje urodziny" - napisał Fernandes, dodając wściekłą emotikonę na końcu.

Komentarz Bruno Fernandesa Screen z https://www.instagram.com/p/C_rALt6sTi_/

Kibice rozbawieni prośbą Fernandesa

Oczywiście ten wpis miał charakter humorystyczny i Portugalczyk po prostu zażartował z byłego kolegi. Te słowa wywołały jednak furorę w sieci i rozbawiły internautów. Dość powiedzieć, że polubiło go prawie 30 tysięcy użytkowników. "Zabawne", "Lepiej go posłuchaj Scotty", "Nasz kapitan" - żartowali fani.

Teraz przed Fernandesem powrót do rywalizacji klubowej. Manchester zaczął sezon fatalnie, bo od dwóch porażek i zaledwie jednego zwycięstwa, przez co zajmuje dopiero 14. lokatę w tabeli Premier League. Kolejny mecz rozegra już w sobotę 14 września, a rywalem będzie Southampton. Z kolei do rywalizacji narodowej Fernandes powróci w październiku. Wtedy to Portugalia zmierzy się m.in. z reprezentacją Polski (12 października).