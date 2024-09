Ujawnił skrywany sekret Cristiano Ronaldo. "Wówczas wydawało się dziwne"

- Ludzie mówili "jest już skończony, ma 39 lat, starzeje się". Dlaczego? Dlatego, że nie strzeliłem gola na mistrzostwach Europy? A co wydarzyło się niewiele wcześniej? Strzeliłem 10 goli w kwalifikacjach i zdobyłem dwie bramki przeciwko Irlandii przed Euro. Uciszę te słowa krytyki - mówił ostatnio Cristiano Ronaldo. W ten sposób odniósł się do słów ekspertów, którzy wprost twierdzili, że już teraz powinien zakończyć karierę, przynajmniej reprezentacyjną. Tylko że Portugalczyk nie ma zamiaru spełnić ich oczekiwań, tym bardziej że wciąż znajduje się w znakomitej formie. - Nawet przez myśl mi to nie przeszło - wypalił. Okazuje się jednak, że w przeszłości miał zupełnie inne plany.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Zieliński nie miał żadnych wątpliwości! "Fajnie się gra z chłopakami"

Costinha ujawnił fragment rozmowy z Ronaldo sprzed 20 lat. Portugalczyk miał szokujący plan

O nich nieco więcej opowiedział Costinha. To właśnie u jego boku debiutował 18-letni wówczas Ronaldo. Cristiano podał mu wtedy konkretny rok, w którym zamierza skończyć karierę. Patrząc z perspektywy czasu, te słowa mogą szokować, ale już w 2003 roku zszokowały Costinhę, mimo że jeszcze nie było do końca wiadomo, że Ronaldo jest tak wielkim talentem.

- Doskonale pamiętam jego pierwszy występ z Kazachstanem. Jedyne, co wówczas wydało mi się dziwne, to to, że powiedział mi, że już w wieku 30 lat chce odwiesić buty na kołek. (...) Powiedział: "Costa, zamierzam grać do 30. roku życia, a potem zrobię coś innego". Pomyślałem, że to będzie bardzo trudne. I miałem rację. Minęło wiele lat, a on nadal gra tak dużo i tak dobrze - ujawnił, cytowany przez "A Bola".

Przez ponad dwie dekady Ronaldo zdobył wiele goli, nie tylko w klubach, ale i w reprezentacji. W kadrze ma ich aż 132 w 214 spotkaniach. Ostatnie dwa zdobył podczas wrześniowego zgrupowania - strzelił zarówno w starciu z Chorwacją (2:1), jak i ze Szkocją (2:1). Co więcej, to właśnie jego trafienie przesądziło o zwycięstwie w ostatnim spotkaniu.

Cały czas ma wysoką motywację do gry, pod wrażeniem czego jest sam Costinha. Zresztą były piłkarz wprost przyznał, że taką mentalność Portugalczyk prezentował już od debiutu. - To siedzi w jego głowie. Mowa o tej determinacji, ambicji. Wie, co należy zrobić, by być jak najlepszym i walczyć z tymi najlepszymi. A to, że utrzymuje wysoki poziom praktycznie przez cały sezon, nie jest dla mnie zaskoczeniem. Uważam, że jeszcze długo będzie chciał pokazywać, że mimo prawie 40 lat jest kapitanem i podstawowym piłkarzem Portugalii - dodawał.

Wielu ekspertów domaga się pożegnania Ronaldo z kadrą

Tym samym Costinha uważa, że Ronaldo wciąż jest potrzebny kadrze. Zdecydowanie inne zdanie wyraził m.in. Gabriel Agbonlahor. - Widziałeś go na Euro? Nie zapominajcie, że on tam nic nie zrobił. Co więcej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że tylko przeszkadzał innym zawodnikom w grze. Uważam, że jego obecność w tylu spotkaniach wiele kosztowała Portugalię. I oczywiście zdaje sobie sprawę, że pojawią się ludzie, którzy stwierdzą, że to surowa opinia i że to nie jego wina. Ale przecież on już miał swój czas. Nadal ma to coś, ale czy ma to, czego potrzeba na tym najwyższym poziomie? - podkreślał były piłkarz Aston Villi.