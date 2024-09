W szatni Chorwacji turlali się ze śmiechu po meczu z Polską. Sceny w Osijeku

"Reprezentacja Polski była słabsza od Chorwacji i zasłużenie przegrała to spotkanie. Ale czy to powód do bicia na alarm? Absolutnie nie" - tak Jakub Seweryn podsumował porażkę (0:1) Biało-Czerwonych w 2. kolejce Ligi Narodów. Jedynego gola w tym meczu i to bardzo efektownego zdobył Luka Modrić. Jak wyliczyły chorwackie media, był to jego pierwszy bezpośredni gol z rzutu wolnego, bez żadnego rykoszetu od... 17 lat. Piłkarz Realu Madryt miał więc sporo powodów do radości w niedzielny wieczór. Dodatkowo koledzy z drużyny, a także sztab trenerski przygotowali dla niego małą niespodziankę w szatni. Miała ona związek z urodzinami Chorwata, które wypadały dzień później.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Sceny po meczu z Polską. Luka Modrić przemówił. Cała szatnia wybuchła ze śmiechu

Do sieci trafiło już nagranie ze wspólnej celebracji zwycięstwa nad Polakami. W szatni Modrić był witany jak prawdziwy król. Każdy z zawodników wymienił z nim uściski i pogratulował pięknej bramki z rzutu wolnego, która zapewniła Chorwacji trzy punkty. Ta bramka była też swego rodzaju przedwczesnym prezentem Modricia, który ten sam sobie zafundował.

Ale prezent zafundowała mu też drużyna. Nagle do pomieszczenia wjechał tort. Na krótką przemowę zdobył się m.in. Zlatko Dalić. - Kapitanie, pragnę życzyć Ci wszystkiego, co najlepsze w imieniu tu zebranych. Daj kochany Boże, byś nadal prowadził nas i był z nami - podkreślał selekcjoner. Po jego słowach w szatni rozległy się gromki brawa i okrzyki, a Modriciowi trudno było powstrzymać emocje.

W końcu i on przemówił, a jego słowa rozbawiły kolegów. - Bardzo dziękuję Wam za życzenia. Tak się właśnie gra i tak się właśnie walczy dla Chorwacji. Mamy przed sobą wspaniałą przyszłość - podkreślił Modrić, a po chwili zasugerował, że ostatnie zdanie było przejęzyczeniem: - Znaczy, wy macie wspaniałą przyszłość.

I właśnie te słowa rozbawiły całą drużynę. Następnie odniósł się do meczu: - Tak właśnie powinniśmy dalej działać, to jest drogowskaz. Musimy pokazać, że mamy dobry zespół. Trzeba wierzyć w to i dalej odnosić zwycięstwa - podkreślał, po czym dostał owacje na stojąco.

Czas płynie nieubłaganie

Do słów Modricia w rozmowie z mediami odniósł się też Dalić. - Powiedział chłopakom w szatni, że mają przed sobą wspaniałą przyszłość, ale ja dodam: z Luką! - zaznaczał selekcjoner. Wydaje się jednak, że sztab, jak i kibice muszą godzić się z myślą, że wkrótce Modrić zakończy karierę. W końcu Chorwat skończył już 39 lat. I choć nadal znajduje się w bardzo dobrej formie, co udowodnił w meczu z Polską, będąc jednym z najlepszych piłkarzy, to jego czas na boisku powoli dobiega końca.

W kadrze Chorwacji rozegrał już 180 meczów, w których strzelił 27 goli i zanotował 29 asyst. Razem z drużyną wywalczył m.in. drugie i trzecie miejsce na mistrzostwach świata.