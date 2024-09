Niesamowity popis w Lidze Narodów! Magia. Pomógł gracz z Ekstraklasy

Słowenia ma za sobą udane mistrzostwa Europy. Na turnieju w Niemczech wywalczyła awans z grupy po trzech remisach - z Danią, Serbią oraz Anglią. Następnie Słoweńcom udało się doprowadzić do rzutów karnych w meczu z Portugalią. Dopiero w nich nie dali rady z wyżej notowanymi rywalami i odpadli z turnieju.

Popis Sesko w meczu z Kazachstanem. Najpiękniejsze trafienie tej kolejki Ligi Narodów? Jest asysta gracza Górnika Zabrze

Zmagania w Lidze Narodów reprezentacja Słowenii zaczęła od domowego remisu z Austrią (1:1). W poniedziałek Słoweńcy podejmowali kadrę Kazachstanu. Od początku meczu byli zdecydowanie lepsi. Błyszczał przede wszystkim Benjamin Sesko. W 23. minucie piłkarz RB Lipsk otworzył wynik spotkania, strzelając bramkę, której nie powstydziłby się Leo Messi. Najpierw poradził sobie z trzema atakującymi go reprezentantami Kazachstanu, a następnie podcinką pokonał bramkarza.

Na tym nie skończył. Już pięć minut później za jego sprawą było 2:0. Do końca pierwszej połowy wynik się nie zmienił, ale zgromadzeni na stadionie słoweńscy kibice mieli zobaczyć jeszcze jedną bramkę. Przy trafieniu na 3:0 znalazło się miejsce na polski wątek.

Do rzutu wolnego z bocznej strefy boiska podszedł Erik Janża, który na co dzień gra w Górniku Zabrze. Obrońca posłał idealne dośrodkowanie na głowę Seski, który wbił piłkę do bramki z najbliższej odległości i skompletował hat-tricka.

Więcej goli w tym meczu już nie padło. Słowenia wygrała 3:0 i po dwóch kolejkach Ligi Narodów jest liderem swojej grupy. Na drugim miejscu jest Norwegia, która w drugim meczu wygrała 2:1 z Austrią i ma tyle samo punktów, ale gorszy bilans bramkowy.