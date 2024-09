Passa wstydu przerwana! Niechlubni rekordziści czekali na to ponad 9 lat

Trwa przerwa na mecze reprezentacji. Dwa mecze rozegrali już Polacy, sporo emocji przyniosły także inne starcia w Europie. Na innym kontynencie doszło jednak do czegoś, co wypada nazwać wydarzeniem historycznym. Niechlubni rekordziści wygrali pierwszy mecz od... ponad dziewięciu lat. To dopiero piąta wygrana w historii tej reprezentacji.

