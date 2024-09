Mancini "płacze" po porażce i ociera łzy dolarami. Znalazł winnych

Nieco ponad rok temu Roberto Mancini niespodziewanie odszedł z reprezentacji Włoch. Szybko się okazało, że szkoleniowiec znalazł lepsze - pod względem finansowym - miejsce pracy. Po dwóch tygodniach przejął kadrę Arabii Saudyjskiej, gdzie zarabia fortunę. Nie brakuje mu jednak powodów do narzekań. Wszystko przez trafiające do ligi saudyjskiej gwiazdy światowego formatu. Okazuje się, że przez to... nie ma kim grać.

