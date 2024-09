Dramat w Barcelonie. Diagnoza gwiazdy jak wyrok

Kibice FC Barcelony nie mogli wymarzyć sobie lepszego początku sezonu w wykonaniu swojej drużyny. Pod wodzą Hansiego Flicka wicemistrzowie Hiszpanii wygrali pierwsze cztery mecze. Największym wygranym w okresie przygotowawczym okazał się Marc Bernal, którego oglądaliśmy na pozycji środkowego pomocnika w meczach z Valencią, Athletikiem Bilbao i Rayo Vallecano. Każdy z nich zakończył się wynikiem 2:1.

Bernal przeszedł operację. Tyle potrwa jego pauza

W starciu przeciwko madryckiej drużynie 17-latek w ostatnich minutach musiał opuścić murawę. Okazało się, że doznał bardzo poważnej kontuzji zerwania więzadła krzyżowego przedniego połączonej z urazem łąkotki zewnętrznej.

W mediach społecznościowych Barcelona przekazała, że w poniedziałkowy poranek zawodnik pomyślnie przeszedł operację. Mimo to martwić może fakt, że jego powrót do zdrowia planowo ma potrwać... aż cały rok! "Przewidywany czas rekonwalescencji to 12 miesięcy" - czytamy. W takiej sytuacji Bernal straci cały obecny sezon oraz okres przygotowawczy do nowych rozgrywek. To wielki dramat, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nowy trener od razu obdarzył go zaufaniem.

To również niemały problem dla samego Flicka, który nie ma zbyt dużego pola do manewru w środku pola. Przypomnijmy, do gry nadal nie wrócili Gavi oraz Frenkie de Jong, którego powinniśmy zobaczyć na boisku w najbliższych tygodniach. Gdyby tego było mało, na zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii urazu nabawił się również Fermin Lopez.

Po powrocie z przerwy na mecze Ligi Narodów Barcelona w piątej kolejce ligi hiszpańskiej zagra w niedzielę z Gironą. Następnie czeka ją starcie w Lidze Mistrzów na wyjeździe przeciwko Monaco.