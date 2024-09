Ależ afera! Awantura na treningu Holandii. Gwiazda wzięła rower i tyle go widzieli

Reprezentacja Holandii bardzo dobrze spisała się na tegorocznych mistrzostwach Europy. Drużyna prowadzona przez trenera Ronalda Koemana awansowała aż do półfinału, w którym pechowo, bo po golu w 90. minucie przegrała z Anglią 1:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Scysja na treningu Holendrów. Weghorst opuścił zajęcia na rowerze

Teraz Holendrzy grają w Lidze Narodów. W pierwszym spotkaniu pokonali przed własną publicznością Bośnię i Hercegowinę aż 5:2 (2:1). Gole dla Holendrów zdobyli: Joshua Zirkzee (13.), Tijjani Reijnders (45.+2), Cody Gakpo (56.), Woit Weghorst (88.) oraz Xavi Simons (90.+2).

Atmosfera w drużynie Holandii nie jest jednak najlepsza. Podczas jednego z treningów doszło nawet do spięcia między piłkarzami. Weghorst został bowiem mocno zaatakowany przez Jurriena Timbera, obrońcy Arsenalu. Weghorst upadł na boisko i się z niego nie podnosił. Po chwili złapał się za stopę i pokazał koledze z reprezentacji, że go boli. Gdy już napastnik reprezentacji Holandii wstał, to wydawało się, że dojdzie do pojednania. Tym bardziej że wkroczył między nich trener. - Uspokójcie się. Jest już po wszystkim - mówił Koeman.

Ani o tym jednak myśleć Weghorst, który opierał się o treningowy manekin, a potem udał się w kierunku szatni. Na nagraniu opublikowanym przez ESPN widać też, że po chwili napastnik pojechał gdzieś na rowerze.

Potem Koeman w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że Weghorst nie nabawił się żadnego urazu i będzie do jego dyspozycji.

Holandia we wtorek w hitowym meczu Ligi Narodów podejmie Niemców. Początek spotkania o godz. 20.45.