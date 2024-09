W niedzielę Biało-Czerwoni przegrali w drugim meczu Ligi Narodów z Chorwacją 0:1. - Reprezentacja Polski była słabsza od Chorwacji i zasłużenie przegrała to spotkanie. Ale czy to powód do bicia na alarm? Absolutnie nie. Można żałować sytuacji Lewandowskiego czy Karola Świderskiego, ale trzy punkty tego dnia należało się lepszym Chorwatom - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Dla selekcjonera Chorwacji, Zlatko Dalicia, było to pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach. Po meczu nie krył więc swojego zachwytu. - Przez całe 90 minut graliśmy bardzo dobrze. To wielkie zwycięstwo, które wiele dla nas znaczy. Zawodnicy starali się, byli cierpliwi, a kibice wspierali nas przez cały mecz. Kontrolowaliśmy wszystko od pierwszej do ostatniej minuty. Oddaliśmy dużo strzałów, mnóstwo okazji, zagraliśmy mocno, solidnie, zwarcie. Poza jedną sytuacją, którą prawdopodobnie poprzedził faul na Gvardiolu, nie pozwoliliśmy im na nic - zaznaczył, cytowany przez Klix.ba.

Co powiedział Luka Modrić kolegom w szatni?

Zwycięskiego gola zdobył Luka Modrić, który 9 września skończył dokładnie 39 lat. Zawodnik Realu Madryt jest bliżej niż dalej zakończenia kariery, także tej reprezentacyjnej. W kadrze debiutował 1 marca 2006 roku. Od tamtej pory łącznie rozegrał 180 meczów, w których strzelił 27 gole i zanotował 29 asyst. Jego zdanie jest bardzo szanowane w szatni. Zlatko Dalić zdradził, co Modrić powiedział swoim kolegom z drużyny w szatni.

- Sam pogratulował sobie gola na urodziny, a chłopaki pogratulowali mu zwycięstwa - ujawnił doświadczony szkoleniowiec, cytowany przez portal Klix.ba. - Grał... jakby miał 25 lat! Tyle biegania, agresji, obrony przez cały mecz… Całe szczęście, że został z nami - podkreślił. - Powiedział chłopakom w szatni, że mają przed sobą wspaniałą przyszłość, ale ja dodam: z Luką! - powiedział.

Kolejny mecz Ligi Narodów za miesiąc. Chorwacja zagra u siebie ze Szkocją (12.10, godz. 18.00) oraz na wyjeździe z Polską (15.10, godz. 20.45). Obecnie w "polskiej grupie" w Lidze Nardów prowadzą Portugalczycy, którzy zajmują pierwszą lokatę i mają sześć punktów. Polacy i Chorwaci mają po sześć punktów. Szkocja ma zero "oczek".