Szalony mecz w polskiej II lidze! Gol bramkarza w 95. minucie

Chociaż w wielu ligach trwa przerwa z powodów występów reprezentacji narodowych, to nie dotyczy to m.in. polskich niższych lig. W sobotę doszło m.in. do skandalu w III lidze, gdzie kibole Sandecji zdemolowali sektor gości na stadionie w Tarnobrzegu. Z kolei w IV lidze kibole Pogoni Lębark pobili właściciela Jaguara Gdańsk.

Co za mecz w polskiej II lidze! Zadecydował gol bramkarza

Za to w II lidze doszło do niezwykłych scen, ale nie na trybunach, tylko na boisku. O godzinie 15 w Kaliszu tamtejszy KKS zmierzył się z Rekordem Bielsko-Biała. Spotkanie miało niesamowity przebieg, zwłaszcza w końcówce. Ale po kolei.

W pierwszej połowie padł tylko jeden gol. W 27. minucie gola dla KKS-u strzelił Kamil Koczy. Polak dobił strzał jednego z kolegów, który wypluł przed siebie bramkarz Rekordu, Wiktor Kaczorowski. Do przerwy było 1:0 dla KKS-u.

Worek z bramkami rozwiązał się w drugiej połowie. W 59. minucie Rekord doprowadził do wyrównania. Daniel Świderski wykorzystał rzut karny. Natomiast to, co najciekawsze wydarzyło się w końcówce. Najpierw w 81. minucie KKS ponownie wyszedł na prowadzenie. Nestor Gordillo dopadł do piłki dośrodkowanej z prawej strony przed pole karne i precyzyjnym strzałem umieścił ją przy słupku.

Ale to nie był koniec emocji. Rekord oczywiście szukał wyrównania. W 95. minucie Rekord miał rzut wolny w bocznym sektorze boiska. W pole karne powędrowali wszyscy piłkarze gości. Po świetnym dośrodkowaniu strzał głową oddał Świderski, ale w tylko sobie znany sposób piłkę zdołał odbić bramkarz KKS-u Krakowiak. Ale na nic się to zdało, bo był bezradny wobec dobitki... Kaczorowskiego, czyli golkipera Rekordu, który pobiegł w pole karne rywali i niczym rasowy napastnik pazernie poszedł na piłkę odbitą przez golkipera KKS-u! Zapewnił swojej drużynie tym samym jeden punkt.

KKS może pluć sobie w brodę, bo gdyby utrzymał wynik 2:1 i zwyciężył, to zaliczyłby awans na czwarte miejsce w tabeli. A tak jest na szóstym miejscu z dorobkiem 14 punktów. Znacznie gorzej wiedzie się Rekordowi, który po ośmiu kolejkach jest na spadkowym, 16. miejscu z pięcioma punktami.