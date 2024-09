Do wielkiej kariery ruszył z ŁKS-u i dotarł do Barcelony! Teraz podjął ostateczną decyzję

Pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu Paulinho stawiał na rodzimej ziemi - w brazylijskim klubie GO Audax. Następnie w bardzo młodym wieku wyjechał do środkowo-wschodniej Europy. Najpierw na Litwę, gdzie występował w barwach tamtejszego Vilnius, a później do Polski. Pomocnik z Ameryki Południowej cały sezon 2007/08 spędził w ŁKS-ie Łódź, który zajął wówczas 11. miejsce. Paulinho zagrał w 17 meczach. Nie udało mu się strzelić żadnej bramki ani zanotować asysty.

Paulinho kończy karierę. Grał na trzech kontynentach

Szybko wrócił do macierzystego kraju, dołączając do drużyny, której jest wychowankiem. W kolejnych latach przechodził kolejnego do brazylijskiego Bragantino, Coimbry oraz Corinthians, gdzie zanotował największy progres w karierze. Łącznie rozegrał tam aż 212 spotkań, w których 40 razy wpisywał się na listę strzelców, dokładając do tego 17 asyst.

W końcu formę młodego Brazylijczyka dostrzegli skauci z Europy. W 2013 w wieku 24 lat Paulinho za niecałe 20 milionów euro trafił do Tottenhamu. Nie podbił Premier League, ale jednocześnie nie można postrzegać tego transferu jako kompletny niewypał. W 67 starciach dla angielskiego zespołu zdobył okrągłe dziesięć bramek. Po dwóch latach Tottenham sprzedał go do Chin. 14 milionów euro wyłożyło GZ Evergrande.

Wtedy wydawało się, że jeszcze młody Paulinho obrał drogę podobną do Hulka i Oscara, wybierając wysokie kontrakt zamiast rozwoju w Europie. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna! W 2017 roku Brazylijczyk wrócił na stary kontynent. Przygarnęła go sama FC Barcelona. Rzadko kiedy jesteśmy świadkami tak specyficznej ścieżki kariery, w której piłkarz powraca do europejskiego zespołu z Chin, Arabii czy MLS. Kilka lat temu podobną decyzję podjął Yannick Carrasco. Kibice i eksperci dosłownie wyśmiewali taki ruch katalońskiego zespołu, jednak finalnie transfer Paulinho do Barcelony nie był aż taki zły. W 49 spotkaniach zdobył dziewięć goli i dołożył trzy asysty. Wyróżniał się przede wszystkim zaangażowaniem i agresywną grą w środku pola. Miał okazję występować u boku Messiego, Suareza czy Iniesty - tego nikt mu nie odbierze.

W międzyczasie został wypożyczony do GZ Evergrande, a na początku 2019 roku znów na stałe przeniósł się do chińskiej drużyny. Później zwiedził jeszcze saudyjskie Al-Ahli, a na koniec kariery wrócił do Corinthians. W niedzielę 8 września Paulinho w wieku 36 lat Paulinho za pośrednictwem emocjonalnego filmiku na Instagramie poinformował, że zawiesza buty na kołku. Co ciekawe, były piłkarz ŁKS-u jest czwartym Brazylijczykiem w statystyce wpływów transferowych - tuż za Neymarem, Philippe Coutinho i Malcomem. Transakcje z jego udziałem łącznie wyniosły aż 126,9 milionów euro. W narodowej kadrze zanotował 56 spotkań, wpisując się na listę strzelców aż 13 razy. Zagrał na mistrzostwach świata w Brazylii (2014) oraz Rosji (2018).