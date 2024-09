Alarm w angielskim gigancie. Szykuje się szokujący przewrót pałacowy

W 2022 roku Chelsea zmieniła właściciela. Klubu musiał pozbyć się Roman Abramowicz, a przejęła go firma Clearlake Capital (61,5%) do spółki z konsorcjum składającym się z Todda Boehly'ego, Marka Waltera i Hansjoerga Wyssa. Od tego momentu Chelsea zaczęła wręcz szaleć na rynku transferowym, sprowadzając całą rzeszę piłkarzy. Według danych CIES Football Observatory Chelsea wydała ponad 1,26 miliarda euro na skompletowanie swojego składu. Żaden inny klub nie osiągnął takiego poziomu w historii.

Kwoty to jedno, ale drugie to po prostu liczba piłkarzy, jakich w swojej kadrze ma Chelsea. - 15-20 graczy trenuje osobno, nie pracują z pierwszą drużyną. Nie widzę ich w niej. Mogą mieć nawet 20-letnie kontrakty, ale to nie jest mój problem. Nie interesuje mnie to - mówił swego czasu trener Enzo Maresca.

Media: Źle się dzieje w Chelsea. Konflikt na szczycie

To wszystko wcale nie przekłada się na wyniki. W sezonie 2022/23 Chelsea zajęła dopiero 12. miejsce. Sezon później było lepiej, szóste miejsce pozwoliło zespołowi na grę w Lidze Konferencji, ale to wciąż mało jak na ambicje tego klubu. Obecne rozgrywki Chelsea zaczęła kiepsko, bo od czterech punktów w trzech meczach i zajmuje 11. lokatę.

I jakby tego było mało, media donoszą, że w klubie może dojść wręcz do "wojny domowej". Rozpisuje się o tym m.in. brytyjski "The Telegraph". Konflikt ma dotyczyć Todda Boehly'ego i Behdada Eghbaliego, który stoi na czele wspomnianego wyżej Clearlake Capital. Wcześniej o całej sprawie informował również "Bloomberg". Według pojawiających się informacji obie strony badają, jak wykupić akcje i pozbyć się konkurenta. Obaj nie chcą jednak sprzedawać swoich udziałów.

"Boehly uważa, że jego stosunki z Clearlake Capital osiągnęły punkt krytyczny i należy znaleźć rozwiązanie, by uniknąć wojny domowej w klubie" - pisze "The Telegraph". Konflikt może okazać się destrukcyjny dla klubu, bo obie strony muszą się dogadywać przy podejmowaniu kluczowych decyzji.