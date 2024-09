Dembele "pomógł" Kiwiorowi? Tak skasował jego rywala. Kuriozum!

Niewątpliwie największym hitem pierwszych spotkań w nowym sezonie Ligi Narodów było starcie Francji z Włochami. W końcu pierwsza ekipa to obecni wicemistrzowie świata, natomiast druga trzy lata temu sięgała mistrzostwo Europy. Bramki oglądaliśmy już w pierwszej minucie. Po kilkunastu sekundach do sitaki trafił Bradley Barcola. Mimo to ostatecznie gospodarze przegrali 1:3, co spotkało się z ostrą reakcją ekspertów.

Tylko spójrz, w jaki sposób doszło do tej kontuzji. Istne kuriozum!

Oprócz samego rezultatu meczu kibiców poruszyła również sytuacja, jaka miała miejsce w drugiej połowie. W jednej z akcji z piłką szarżował Ousmane Dembele. W pewnym momencie rajd zawodnika Paris Saint-Germain chciał zatrzymać Alessandro Bastoni, który pokusił się o agresywny wślizg. Tuż po tej interwencji Dembele dosłownie "wyleciał w powietrze". Wykonał ekwilibrystyczny przewrót, a na koniec w trakcie upadku... zahaczył o łydkę Riccardo Calafioriego.

Mogłoby się wydawać, że taki przypadkowy incydent nie wpłynie na zdrowie Włocha, jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Nowy nabytek Arsenalu kupiony za 45 milionów euro od razu padł na murawę z grymasem na twarzy. Ostatecznie musiał zostać zmieniony. Jego miejsce zajął Alessandro Buongiorno. Cała sytuacja wyglądała naprawdę komicznie i jednocześnie dramatycznie.

Na ten moment nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja 22-latka. Można jednak przypuszczać, że gdyby było to zwykłe obtarcie, dokończyłby spotkanie przeciwko Francuzom. W takiej sytuacji z urazu Calafioriego w pewnym sensie może skorzystać Jakub Kiwior. Włoch jest jednym z rywali polskiego obrońcy na lewej stronie defensywy w Arsenalu. W najbliższym czasie okaże się, czy Dembele faktycznie nieświadomie "pomógł" naszemu kadrowiczowi w rywalizacji o miejsce w składzie angielskiego zespołu.

Ekipa Mikela Artety po trzech kolejkach zajmuje czwarte miejsce z siedmioma punktami na koncie. Po przerwie reprezentacyjnej Arsenal 15 września zmierzy się na wyjeździe z Tottenhamem. Za to kadry Włoch i Francji zagrają jeszcze po jednym meczu w Lidze Narodów kolejno z Izraelem i Belgią.