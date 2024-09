Legenda piłki stawia Lewandowskiego obok Ronaldo. "Obaj to mają"

Robert Lewandowski nie mógł wymarzyć sobie lepszego początku sezonu. Nasz napastnik bryluje na boiskach La Liga, mając na koncie już łącznie cztery trafienia. Dzięki temu przed przerwą reprezentacyjną wskoczył na fotel lidera w klasyfikacji strzelców. Na tym samym fotelu w ligowej tabeli plasuje się FC Barcelona. 36-latek formę z klubu przełożył również na kadrę, w której rozegrał ostatnio 153. spotkanie.

Legenda doceniła Lewandowskiego. Co za porównanie!

W inauguracyjnym meczu nowych rozgrywek Ligi Narodów Lewandowski wykorzystał rzut karny i zanotował asystę przeciwko Szkocji. Takim samym wyczynem popisał się zaledwie sześć dni wcześniej, kiedy Barcelona rozbiła u siebie Real Valladolid aż 7:0. Widać, że zarówno jego fizyczna, jak i strzelecka dyspozycja jest obecnie na najwyższym poziomie.

Ostatnio w Polsce zawitał Gianluca Zambrotta, który pełni rolę ambasadora campu dla dzieci migrantów. Legendarny włoski obrońca i mistrz świata z 2006 roku przybył do Warszawy, gdzie udzielił wywiadu TVP Sport. Podczas krótkiej rozmowy 47-latek poruszył wiele kwestii. Przyznał, że pierwszym piłkarzem z naszego kraju, który przychodzi mu na myśl, jest... Zbigniew Boniek! Oprócz tego wypowiedział się m.in. na temat Piotra Zielińskiego zaczynającego przygodę w Interze Mediolan czy Wojciecha Szczęsnego, który ostatnio niespodziewanie zawiesił buty na kołku.

Na koniec Zambrotta odniósł się do Roberta Lewandowskiego. Włoch porównał kapitana naszej kadry do samego Cristiano Ronaldo, nie mogąc nachwalić się Polaka. - Lewandowski mimo swojego wieku wciąż jest w stanie robić różnicę. Barcelona to bardzo młody zespół, a on znakomicie się tam odnajduje. Świetnie zaczęli ten sezon w lidze, mają duży potencjał, aby osiągnąć naprawdę dobry wynik. Lewandowskiego pod wieloma względami porównałbym do Cristiano Ronaldo. Obaj mają ogromny głód wygrywania, cały czas świetnie pracują i mogą być przykładem dla młodych zawodników - przyznał.

Na ten moment jego słowa jak najbardziej mają potwierdzenie w rzeczywistości. 36-letni Robert Lewandowski notuje kolejne trafienia w Barcelonie i reprezentacji, natomiast 39-letni Ronaldo strzelił ostatnio 900. gola w karierze! W niedzielny wieczór kapitan drużyny Michała Probierza będzie miał kolejną szansę na śrubowanie rekordu bramek zdobytych w kadrze. Polska w drugim meczu Ligi Narodów zagra na wyjeździe z Chorwacją.