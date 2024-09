Niemcy kochają Polaków! To, co się dzieje w Dortmundzie, mówi wszystko

Już w sobotę 7 września na stadionie Signal Iduna Park w Dortmundzie odbędzie się pożegnalny mecz Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka. "Łącznie grali w Borussii przez 20 lat, czterokrotnie zdobyli mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz rozegrali 517 meczów w czarno-żółtej koszulce. Pod hasłem "Tschuessikowski" obędzie się pożegnalny mecz Łukasza Piszczka i Jakuba Błaszczykowskiego. Dwie legendy BVB wracają do Dortmundu" - przekazała pod koniec maja br. Borussia Dortmund.

Zobacz wideo Tak kibice powitali reprezentację Polski po meczu ze Szkocją!

Wyprzedane bilety na mecz pożegnalny Błaszczykowskiego i Piszczka

Jak się okazuje, mecz dwóch polskich legend cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców. W tej chwili nie ma biletów na to spotkanie, o czym Borussia Dortmund poinformowała w oficjalnym komunikacie. "Dzisiaj będzie 81 tys. 365 fanów BVB. Wyprzedane" - czytamy. Oznacza to, że trybuny wypełnią się do ostatniego miejsca. "Ładna miara szacunku do dwóch polskich legend" - skomentował tę informację na portalu X Marcin Borzęcki, komentator Viaplay.

Łukasz Piszczek trafił do Borussii w 2010 roku. Łącznie rozegrał tam aż 382 mecze, w których strzelił 19 bramek i zanotował 64 asysty. Z kolei Błaszczykowski występował w drużynie z Dortmundu w latach 2007-2015. W tym czasie założył żółto-czarną koszulkę aż 253 razy, strzelając 32 bramki i notując 52 asysty.

Pożegnalne spotkanie dwóch byłych reprezentantów Polski i piłkarzy BVB odbędzie się w sobotę 7 września. Początek spotkania o godz. 17:00.

Z kim legendy Borussii zagrają w meczu pożegnalnym?

Drużyna Jakuba Błaszczykowskiego:

piłkarze: Roman Weidenfeller (bramkarz), Jakub Błaszczykowski, Julian Koch, Dede, Neven Subotic, Felipe Santana, Mats Hummels, Marcin Wasilewski, Patrick Owomoyela, Moritz Leitner, Antonio da Silva, Giovanni Federico, Kevin Grosskreutz, Kamil Grosicki, Mohamed Zidan, Adrian Ramos, Mladen Petric, Nelson Valdez, Lucas Barrios

trenerzy: Juergen Klopp, Fritz Luenschermann (asystent)

dyrektor sportowy: Michael Zorc

Drużyna Łukasza Piszczka: