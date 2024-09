Szczęsny kompletnie zaskoczył. Nagle zaczął mówić o nowej miłości. "Lepiej mnie traktuje"

Pod koniec sierpnia bieżącego roku Wojciech Szczęsny ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej. "Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie - mojej wspaniałej żonie Marinie i naszej dwójce pięknych dzieci Liamowi i Noelii. Dlatego postanowiłem odejść z zawodowego futbolu" - przekazał Wojciech Szczęsny w stosownym komunikacie opublikowanym na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak kibice powitali reprezentację Polski po meczu ze Szkocją!

Szczere wyznanie Szczęsnego po zakończeniu kariery piłkarskiej. Wspomniał o "nowej dziewczynie"

Ostatnio Szczęsny udzielił wywiadu dla "Dzień Dobry TVN". Podczas niego 34-latek wyznał, że przejście na emeryturę sportową pozwoliło mu "związać się z nową dziewczyną". - Byłem w 18-letnim związku z piłką nożną, więc na pewno zatęsknię, ale myślę, że ta moja nowa dziewczyna, która nazywa się życie rodzinne, jest bardziej atrakcyjna i nawet powiedziałbym, że lepiej mnie traktuje - powiedział.

W trakcie kariery Szczęsny występował w takich klubach jak m.in. Arsenal, AS Roma, Brentford oraz Juventus. Z Arsenalem zdobył dwa Puchary Anglii i Tarczę Wspólnoty. W Juventusie sięgnął po trzy mistrzostwa kraju, trzy Puchary Włoch i dwa Superpuchary kraju. - Jestem cholernie z siebie dumny. Na karierę nie zamieniłbym się z nikim innym. Ja nie namawiam dzieci, żeby grały w piłkę, ale tego, co zrobiłem, nie zamieniłbym na nic innego - stwierdził 34-latek.

Szczęsny porównał Toffifee do kulek mocy

W pewnym momencie prowadząca wywiad, Paulina Krupińska, postanowiła pokazać Szczęsnemu nagrania piłkarzy, gratulujących mu kariery. Wyrazy uznania złożył m.in. Robert Lewandowski, który wspomniał o Toffifee, czyli ulubionych słodyczach Szczęsnego.

- Lubię słodycze. Jak "Lewy" wchodził do mojego pokoju, a jak już Ania wchodziła do mojego pokoju podczas zgrupowania czasami i widziała, co się tam dzieje, to miałem wrażenie, że odechciewało im się żyć. Bo ja i oni prowadzimy zupełnie inny tryb życia - podkreślił. - Ja po prostu wychodzę z założenia, że Toffifee są dużo smaczniejsze niż kulki mocy - dodał.

Szczęsny o meczu pożegnalnym w reprezentacji Polski

Został również zapytany o mecz pożegnalny w reprezentacji Polski. - Nie wiem, kiedy pożegnanie, bo kurczę nie ja sobie to będę organizował, więc muszę liczyć na innych, którzy mam nadzieję, uważają, że na coś takiego zasłużyłem - podsumował.

W reprezentacji Polski Szczęsny rozegrał 84 spotkania. Szczęsny był uczestnikiem mistrzostw Europy w 2012, 2016, 2021 i 2024 r. 34-latek zagrał też na mundialach w 2018 i 2022 r.