Legenda Juventusu w szoku po decyzji Szczęsnego. Nie może zrozumieć klubu

Juventus w letnim okienku transferowym ściągnął Michele Di Gregorio z AC Monzy. Szybko stało się jasne, że włoski klub nie będzie chciał stawiać na Szczęsnego. Polskiego bramkarza łączono z różnymi kierunkami - transferem do Arabii Saudyjskiej, a nawet przejściem do Monzy, gdzie stałby się następcą Di Gregorio, ale nic z tego nie wyszło.

Szczęsny zakończył karierę. Zambrotta był zdziwiony. Ocenił decyzję Juventusu. "Można było zachować się inaczej"

Biorąc pod uwagę, jak długo polski bramkarz grał w Juventusie, to jego rozstanie z tym klubem, na pewno mogło odbyć się w lepszej atmosferze. Ostatecznie Szczęsny zgodził się na rozwiązanie kontraktu, choć niedawno przyznał, że liczył na to, że wypełni go do końca. - Nie spodziewałem się, że wypadnę z tego projektu, nigdy sobie tego nie wyobrażałem. Rozmawiałem bardzo szczerze z dyrektorem sportowym, kiedy musieliśmy omówić przedłużenie umowy. Powiedziałem mu, że po zakończeniu przyszłego sezonu przejdę na emeryturę. Ale potem nagle zaczęły do mnie dochodzić plotki o negocjacjach z Di Gregorio. Szanuję go. Wyobrażałem sobie nawet scenariusz, w którym byłbym jego zmiennikiem - przyznał niedawno były bramkarz.

Sportowa emerytura Szczęsnego była również niespodzianką dla Gianluki Zambrotty. 98-krotny reprezentant Włoch uważa, że Juventus powinien zachować się inaczej. - Przyznam szczerze, że decyzja Szczęsnego mnie zaskoczyła. Nikt nie mógł się tego spodziewać. Myślę, że dla Juventusu będzie to miało znaczenie w najbliższej przyszłości. W moim klubie są zmiany, pisze się nowy rozdział. Zmieniliśmy dyrektora sportowego, trenera i są czystki w drużynie. Ale w przypadku Szczęsnego można było zachować się inaczej - powiedział w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

- Gdyby to ode mnie zależało, gdybym pracował w strukturach Juventusu, to zrobiłbym wszystko, by zatrzymać Szczęsnego i to nie tylko do końca trwania umowy, a na kilka kolejnych lat. Na pewno szukałbym każdego sposobu, by tak zrobić. Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Może po prostu Szczęsny chciał poświęcić się rodzinie? - dodał były piłkarz Juventusu.

Juventus mimo braku Szczęsnego notuje dobry początek sezonu. Po trzech kolejkach zajmuje 2. miejsce w Serie A z siedmioma punktami na koncie. W kolejnej kolejce Juventus zagra z Empoli. Ten mecz odbędzie się w sobotę 14 września o godzinie 18:00.