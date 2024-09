Tragiczna śmierć Jakuba Skiby. Polski piłkarz miał 19 lat

Jakub Skiba urodził się i całą swoją piłkarską karierę rozwijał w Stanach Zjednoczonych. Od trzeciego roku polski przewijał pasję do futbolu. I tak grał kolejno w Kuba Soccer Academy, FC United Soccer Club aż trafił do Chicago Fire, gdzie grał w drużynach młodzieżowych. Bramkarz był niezwykle utalentowany i wiele wskazywało na to, że niedługo mógł się doczekać debiutu w Major League Soccer. Do tego z wyróżnieniem ukończył Lockport High School.

Nie żyje 19-letni Jakub Skiba

Portal Times Memorial Board poinformował, że Jakub Skiba zmarł 3 września w wieku 19 lat. Rodzina nie podała przyczyny śmierci, ale zdaniem serwisu utalentowany bramkarz zmarł z powodu obrażeń odniesionych w rzekomym wypadku motocyklowym.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni tragiczną śmiercią byłego zawodnika Akademii, Jakuba Skiby. Nasze myśli są z jego rodziną i przyjaciółmi, do których kierujemy szczere kondolencje w tym trudnym czasie. Jakub zawsze będzie pamiętany jako część rodziny Fire" - przekazano na profilu akademii Chicago Fire na portalu X.

"Kuba spoczywaj w pokoju", "Spoczywaj w pokoju Skiba! Byłeś jednym z najlepszych bramkarzy, z jakimi miałem okazję grać. Twoje serce było jeszcze większe poza boiskiem", Jestem tak szczęśliwy, że miałem zaszczyt Cię poznać. Miałeś największe serce. Będzie nam Cię zawsze brakowało" - pisali bliscy w księdze kondolencyjnej na portalu domu pogrzebowego Zarzycki Manor Chapels.

Pogrzeb 19-latka odbędzie się w sobotni poranek o godzinie 11:00 czasu lokalnego w Chicago na Resurrection Cemetery.