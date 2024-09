Rosja to stan umysłu. Nie chcą wpuścić piłkarza do kraju za film na TikToku

Rosyjskie media podają, że portugalski obrońca Vitorii Guimaraes SC - Ricardo Mangas - jest bliski przenosin do Spartaka Moskwa. Oba kluby osiągnęły pełne porozumienie w sprawie transferu, o czym poinformował agent zawodnika. "Warunki transferu zostały już uzgodnione. Teraz musimy uzyskać wizę. Spotkanie w tej sprawie mamy zaplanowane na 6 września w Lizbonie. Zawodnik przyleci do Rosji w sobotę lub niedzielę" - przekazał Sergio Tiago Ribeiro w oficjalnym oświadczeniu, cytowany przez Sovsport.ru. Ten sam portal informuje, że do transferu może jednak nie dojść przez kuriozalny powód.

Ricardo Mangas jest w związku z Carly Santos, którą na TikToku obserwuje ponad 202 tys. osób. Partnerka piłkarza Vitorii Guimaraes nagrywa tam krótkie filmiki. Jakiś czas temu wrzuciła na wspomnianej platformie nagranie, na którym pojawił się obrońca. Widać na nim, jak Mangas pozował do kamery z makijażem w damskiej sukience i szpilkach. Do tego trzymał torebkę w prawej ręce. "Kiedy ty i twój chłopak przypadkowo założyliście ten sam strój" - czytamy w podpisie pod filmem.

Carly Santos i Ricardo Mangas Screen - https://t.me/diletantufc/201

Tym filmem szybko zainteresowała się prokuratura generalna Federacji Rosyjskiej. Serwis Sovsport.ru informuje, że tamtejsze organy ścigania sprawdzą nagranie pod kątem "propagandy nietradycyjnej orientacji seksualnej".

"Szef ruchu społecznego "Ojcowie Rosji" Andriej Zgonnikow stwierdził, że Mangas nie powinien zostać wpuszczony do Rosji, a organy ścigania są zainteresowane publikacją z udziałem piłkarza. Teraz wideo zostanie sprawdzone pod kątem propagandy nietradycyjnej orientacji seksualnej. Piłkarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie artykułu kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, a jego transfer może nie dojść do skutku" - czytamy.

Agent zawodnika natychmiast wydał oświadczenie w tej sprawie. "Ricardo kocha dziewczyny. Jeśli zobaczysz jego dziewczynę, sam wszystko zrozumiesz. To tylko filmik na TikToku" - przekazał Sergio Tiago Ribeiro.

Ricardo Mangas w przeszłości grał w takich klubach jak m.in. Benfica, Desportivo Aves, Mirandela, Boavista, FC Girondins Bordeaux. Od początku lipca 2023 roku jest zawodnikiem Vitorii Guimaraes. Jeśli jednak jego transfer dojdzie do skutku, to według Sovsport.ru, Spartak zapłaci za niego 2,5 mln euro plus bonusy.