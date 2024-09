Gwiazdy żegnają Piszczka i Błaszczykowskiego. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

8 lat gry, 253 mecze, 32 bramki i 52 asysty - to liczby Jakuba Błaszczykowski w barwach Borussii Dortmund, z którą sięgnął po dwa mistrzostwa, dwa Superpuchary i Puchar Niemiec. Do tego grał w finale Ligi Mistrzów w 2013 roku. Z kolei Łukasz Piszczek dla BVB grał przez 11 lat. W tym czasie rozegrał 382 spotkania, zdobył 19 bramek i zanotował 64 asysty. Z ekipą z Dortmundu sięgnął po dwa mistrzostwa, trzy Puchary i trzy Superpuchary Niemiec. Podobnie jak Błaszczykowski grał w finale LM w 2013 roku, w którym Borussia przegrała 1:2 z Bayernem Monachium. Do tego obecnie pracuje w roli asystenta trenera BVB Nuriego Sahina.

Gwiazdy polskiej i światowej piłki w pożegnalnym meczu Łukasza Piszczka i Jakuba Błaszczykowskiego

Reprezentanci Polski napisali piękną historię w Dortmundzie i zostali legendami Borussii. Obaj już zakończyli piłkarskie kariery i w sobotnie popołudnie zostaną pożegnani przez BVB w meczu o żartobliwej nazwie "Abschiedszczspiel Tschuessikowski". Na Signal Iduna Park pojawią się dwie drużyny - jedna Łukasza Piszczka, a druga Jakuba Błaszczykowskiego.

A kogo będą mogli zobaczyć kibice? Na murawie pojawi się wielu piłkarzy, z którymi Piszczek i Błaszczykowski grali w Dortmundzie i reprezentacji Polski. To m.in. Matsa Hummelsa, Juliana Brandta, Romana Weidenfellera, a nawet Juergena Kloppa na jednej z ławek! Do tego nie zabraknie polskich akcentów w postaci Marcina Wasilewskiego, Kamila Grosickiego, Euzebiusza Smolarka czy Artura Wichniarka.

Drużyna Jakuba Błaszczykowskiego:

piłkarze: Roman Weidenfeller (bramkarz), Jakub Błaszczykowski, Julian Koch, Dede, Neven Subotic, Felipe Santana, Mats Hummels, Marcin Wasilewski, Patrick Owomoyela, Moritz Leitner, Antonio da Silva, Giovanni Federico, Kevin Grosskreutz, Kamil Grosicki, Mohamed Zidan, Adrian Ramos, Mladen Petric, Nelson Valdez, Lucas Barrios

trenerzy: Juergen Klopp, Fritz Luenschermann (asystent)

dyrektor sportowy: Michael Zorc

Drużyna Łukasza Piszczka:

piłkarze: Marwin Hitz (bramkarz), Jaroslav Drobny (bramkarz), Łukasz Piszczek, Joo-Hoo Park, Marcel Schmelzer, Omer Toprak, Sokratis Papastathopoulos, Erik Durm, Nuri Sahin, Oliver Kirch, Florian Kringe, Gonzalo Castro, Henrich Mchitarian, Jacek Krzynówek, Artur Wichniarek, Ebi Smolarek, Adrian Ramos, Julian Schieber

trenerzy: Peter Krawietz, Paul Pluta (asystent)

dyrektor sportowy: Sebastian Kehl

Pożegnalny mecz Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka w Borussii Dortmund. O której? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, SKŁADY]

Pożegnalne spotkanie dwóch byłych reprezentantów Polski i piłkarzy BVB odbędzie się w sobotę 7 września. Początek spotkania o godz. 17:00. Transmisję można będzie obejrzeć w TVP Sport oraz w internecie za pośrednictwem aplikacji i strony internetowej TVP Sport.