Burza we Francji po klęsce w Lidze Narodów. Nie mieli litości. "Katastrofalna"

Reprezentacja Francji w wymarzony sposób rozpoczęła grę w nowej edycji Ligi Narodów. Już po kilkunastu sekundach wicemistrzowie świata prowadzili 1:0 z Włochami na Parc de Princes w Paryżu po trafieniu Bradleya Barcoli. Jednak to by było na tyle jeśli chodzi o Francuzów w tym spotkaniu. Następnie do bramki zdobywali tylko Włosi za sprawą Federico Dimarco, Davide Frattesiego oraz Giacomo Raspadoriego.

To bardzo rozczarowujący początek rozgrywek w wykonaniu Francuzów, którzy już na Euro 2024 nie porywali grą, chociaż doszli do półfinału. Wtedy jednak indywidualności pozwoliły im zajść tak daleko. Na Włochów to zdecydowanie nie wystarczyło.

Francuskie media zaniepokojone po meczu z Włochami w Lidze Narodów

"Francuska drużyna otworzyła wynik w 12. sekundzie, a następnie straciła orientację i przegrała z Włochami w Lidze Narodów" - pisze "L'Equipe". "Najpierw gong, potem nicość" - tak francuski dziennik dodatkowo określił występ "Trójkolorowych". Dodano, że złudzenie o lepszej grze Francuzów minęło po pierwszym kwadransie, gdy do głosu zaczęli dochodzić Włosi.

"L'Equipe" napisało również o złych wyborach Didiera Deschampsa, który ustawieniem 4-2-3-1 doprowadził do "marnotrawstwa technicznego" piłkarzy francuskich i "źle poprowadzą dyscyplina w defensywie". Dodano, że Francja nie straciła trzech bramek w jednym meczu od pamiętnego finału mistrzostw świata w Katarze (3:3 z Argentyną i seria rzutów karnych), a także, że to pierwsza wygrana Włochów w Paryżu z Francją od 1954 roku!

"Szczerze? Niepokojące. Francuzi dostali lekcję włoskiego" - napisało "Le Parisien". "Drużyna Didiera Deschampsa została zmieciona przez "Azzurich". Nic się nie układa po Euro, na którym grali słabo w ofensywie" - czytamy dalej.

"Le Parisien" przedstawiło bardzo mocną ocenę gry kadry po Euro. "Prawie dwa miesiące po półfinale mistrzostw Europy nie poprawili niczego, a nawet sprawiali wrażenie, że się cofają. [...] Piłkarze Didiera Deschampsa błąkają się po omacku i nikogo (ponownie) nie czarują" - bije na alarm francuski dziennik.

Z kolei "Le Figaro" pisze o "nieudanym powrocie do szkoły i karze od Włochów". "Katastrofalna reprezentacja Francji została zmieciona przez Włochów (1:3) w piątkowy wieczór w Lidze Narodów" - czytamy. "Obraz ponury, koszmarny. Leżący na ławce, wyczerpany i bez pomysłu na rozwiązanie problemu był Didier Deschamps w obliczu tego widowiska, jakie zafundowała mu jego drużyna. Miał trudności z wyobrażeniem sobie tak katastrofalnego powrotu do szkoły" - podsumowano.

Francuzi w grupie Ligi Narodów mierzyć będą się jeszcze z Belgią i Izraelem (mecz obu tych drużyn zakończył się wygraną Belgów 3:1). Kolejny mecz "Trójkolorowi" rozegrają w poniedziałek 9 września u siebie właśnie z Belgią.