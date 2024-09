Ronaldo strzelił 900 gola, a i tak spadły na niego gromy. "Przeszkadza"

Euro 2024 nie było udane ani dla reprezentacji Portugalii, ani dla Cristiano Ronaldo. Mistrzostwie Starego Kontynentu z 2016 roku odpadli już w ćwierćfinale, ulegając w rzutach karnych Francuzom. Niemal cieniem samego siebie zarówno w tym meczu, jak i w całej imprezie był wspomniany napastnik. Choć zaliczył asystę, to ani razu nie udało mu się zapisać na liście strzelców. W związku z tym zaczęły pojawiać się głosy, że powinien odejść z kadry i dać szansę młodszym rodakom. Ten jednak ani myśli decydować się na taki krok.

- Ludzie mówili "jest już skończony, ma 39 lat, starzeje się". Dlaczego? Dlatego, że nie strzeliłem gola na mistrzostwach Europy? A co wydarzyło się niewiele wcześniej? Strzeliłem 10 goli w kwalifikacjach i zdobyłem dwie bramki przeciwko Irlandii przed Euro. Uciszę te słowa krytyki - podkreślał. Co więcej, został powołany przez Roberto Martineza na wrześniowe spotkania Ligi Narodów i zdobył nawet 900. bramkę w karierze.

Legenda Aston Villi grzmi ws. Ronaldo. Radzi mu, by już teraz odszedł z kadry. "Jego obecność wiele kosztuje Portugalię"

I choć Ronaldo stwierdził, że uciszy słowa krytyki poprzez kolejne gole, to negatywne komentarze wciąż się pojawiają. Eksperci twierdzą, że powinien na poważnie zastanowić się nad przekazaniem pałeczki w kadrze młodym. Tak uważa m.in. Gabriel Agbonlahor. I ma konkretny argument.

- Istnieje powód, dla którego gra w Arabii Saudyjskiej, prawda? Jest również powód, dla którego wyrzucono go z Manchesteru United. I na koniec jest powód, dla którego nie występuje już w Europie - zaczął, cytowany przez portal talksport.com. Jego zdaniem Ronaldo nie jest już w stanie grać na najwyższym poziomie, co było widać na Euro 2024. A tylko piłkarze na wysokim poziomie powinni występować w drużynie narodowej.

- Widziałeś go na Euro? Nie zapominajcie, że on tam nic nie zrobił. Co więcej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że tylko przeszkadzał innym zawodnikom w grze. Uważam, że jego obecność w tylu spotkaniach wiele kosztowała Portugalię. I oczywiście zdaje sobie sprawę, że pojawią się ludzie, którzy stwierdzą, że to surowa opinia i że to nie jego wina. Ale przecież on już miał swój czas. Nadal ma to coś, ale czy ma to, czego potrzeba na tym najwyższym poziomie? - zastanawiał się Brytyjczyk.

Kiedy Cristiano Ronaldo zakończy karierę reprezentacyjną?

Sam Ronaldo zdaje się nie przejmować takimi słowami. Nie interesuje go rola rezerwowego. I jeżeli tylko Martinez będzie dawał mu szansę w pierwszym składzie, to ten będzie pojawiał się na zgrupowaniach. W drużynie narodowej rozegrał już 213 meczów, w których zdobył 131 bramek. Kolejną okazję do trafienia otrzyma najprawdopodobniej w niedzielę, kiedy to Portugalia zagra ze Szkocją.

Sam Ronaldo nie nakłada na siebie presji i nie wie, kiedy zakończy karierę reprezentacyjną. Jednak Agbonlahor przedstawił prawdopodobną datę. - Ronaldo będzie chciał pojechać mundial i tam przejść na emeryturę - zdradził.

Ronaldo to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, który mimo wieku utrzymuje wysoką formę. W poprzednim sezonie zdobył aż 44 gole w Al-Nassr. To nie wystarczyło jednak, by znaleźć się w gronie nominowanych do Złotej Piłki. Jego los podzielił też Leo Messi. Brak Portugalczyka i Argentyńczyka w plebiscycie "France Football" to pierwsza taka sytuacja od 21 lat.