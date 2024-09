Po 10 latach żona Błaszczykowskiego się przyznała. "Nic mi nie powiedziała"

253 i 382 - właśnie tyle razy w barwach Borussii Dortmund zagrali Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek. Obaj są żyjącymi legendami tego zespołu. Polacy zdobyli z Borussią dwa mistrzostwa Niemiec, dwa Superpuchary Niemiec i jeden Puchar Niemiec i przynajmniej na chwilę doprowadzili do przerwania dominacji Bayernu Monachium.

Błaszczykowski wspomina finał Ligi Mistrzów. Żona uratowała jego medal

W jednych rozgrywkach Borussia nie potrafiła jednak zwyciężyć z Bayernem. Chodzi oczywiście o Ligę Mistrzów. Oba kluby spotkały się w finale tych rozgrywek w sezonie 2012/13. Rundę wcześniej niemieckie zespoły wyeliminowały Real Madryt i FC Barcelonę. Na Wembley lepsi okazali się Bawarczycy. W 89. minucie gola na 2:1 strzelił Arjen Robben i Borussia nie dała już rady odrobić tej straty.

Teraz w rozmowie z serwisem waz.de Błaszczykowski wspomina, jak się czuł po tej porażce.

"Po przegranym finale LM, wyrzuciłem ten medal do śmieci. Moja żona go stamtąd wygrzebała, ale nic mi o tym nie powiedziała. Dwa lata temu przeglądałem swoje pamiątki i zapytałem ją, czy nie wie, co się właściwie stało z tym medalem. 'Pytasz mnie o niego dopiero po 10 latach... Wreszcie mogę ci go teraz oddać' - odpowiedziała. Po tym finale byłem strasznie wściekły, ale w tamtym momencie bardzo się ucieszyłem" - cytuje wypowiedź Błaszczykowskiego dziennikarz Tomasz Urban.

Klopp żartuje z Błaszczykowskiego. Borussia zorganizuje Polakom pożegnalny mecz

Były reprezentant Polski udzielił wywiadu krótko przed "Abschiedszczspiel Tschuessikowski" - czyli pożegnalnego meczu, który Borussia Dortmund zorganizuje Kubie Błaszczykowskiemu i Łukaszowi Piszczkowi w sobotę 7 sierpnia. W zespołach obu zawodników nie zabraknie doskonale znanych nazwisk. Będą byli reprezentanci Polski jak Kamil Grosicki, Jacek Krzynówek, Ebi Smolarek, Artur Wichniarek czy Marcin Wasilewski, ale też tacy piłkarze jak Kevin Grosskreutz, Mats Hummels, Nuri Sahin i Henrich Mychitarian.

"Miałem mecz pożegnalny w reprezentacji Polski, pożegnała mnie też Wisła, dlatego Juergen Klopp się śmieje, że już zagrałem więcej meczów pożegnalnych niż dobrych" - zażartował Błaszczykowski. Oczywiście niemieckiego trenera nie mogło zabraknąć na takim wydarzeniu - w tym meczu poprowadzi drużynę Błaszczykowskiego.

Spotkanie pożegnalne byłych reprezentantów Polski odbędzie się w sobotę 7 września o godzinie 17:00. Polscy kibice będą mogli zobaczyć ten mecz na antenie TVP Sport.