Ogłosili tuż przed Ligą Narodów. Lewandowski "okradziony". Aż żal patrzeć

- Poprzedni sezon nie był udany dla Roberta Lewandowskiego. Nie dość, że nie zdobył ani jednego trofeum z FC Barceloną, to prezentował się dość słabo. To też odnotowali organizatorzy plebiscytu "France Football" i nie nominowali Polaka do Złotej Piłki! To pierwsza taka sytuacja od 2018 roku. Brak 36-latka nie jest jednak największym zaskoczeniem. Zabrakło też gwiazd, które przez ostatnie lata dominowały w plebiscycie - Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo! - pisała dziennikarka Sport.pl Agnieszka Piskorz, przedstawiając tegoroczne nominacje do plebiscytu Złotej Piłki.

REKLAMA

Zobacz wideo Przegląd szkockiej prasy przed meczem Ligi Narodów, a w niej... Iga Świątek i Ted Lasso!

Lewandowski na szczycie listy. Oto ranking pokrzywdzonych w Złotej Piłce

Portal tuko.co.ke, odnotowując brak nominacji dla Messiego i Ronaldo, zauważył, że w historii plebiscytu zdarzało się, że zwycięzcy byli kwestionowani, a niektórzy zawodnicy, choć zasługiwali na nagrodę, nie otrzymali jej.

Posłużono się przykładami, które zostały uszeregowane w ranking top 5 najbardziej "okradzionych" ze Złotej Piłki zawodników. Na najniższym miejscu uplasował się Virgil van Dijk. Obrońca był bardzo blisko wygrania nagrody za 2019 rok. Nic dziwnego - pomógł Liverpoolowi w triumfie w Lidze Mistrzów i Premier League. W plebiscycie musiał jednak uznać wyższość Messiego.

Na czwartym miejscu umieszczono Francka Ribery'ego, który, choć w 2013 roku zdobył z Bayernem Monachium potrójną koronę, to w Złotej Piłce zajął dopiero 3. miejsce. Wygrał wówczas Ronaldo. Na najniższym stopniu podium znalazło się miejsce dla Wesleya Sneijdera. Holender, tak jak Ribery, w 2010 roku sięgnął z Interem Mediolan po potrójną koronę, a do tego został wicemistrzem świata. To nie wystarczyło i nagroda powędrowała w ręce Messiego. Drugie miejsce w rankingu portalu zajął Thierry Henry, który według opinii dziennikarzy powinien wygrać Złotą Piłkę w 2003 i 2004 roku. Przegrał odpowiednio z Pavlem Nedvedem i Andrijem Szewczenką.

Zwycięzcą tego smutnego rankingu obwieszczono Lewandowskiego. - Polski napastnik był u szczytu swoich możliwości w latach 2020 i 2021, strzelając gole i bijąc rekordy w Bayernie Monachium. W sezonie 2019/20 zdobył 55 bramek i wygrał Bundesligę, Puchar Niemiec i Ligę Mistrzów. Jednak ceremonia wręczenia nagród w 2020 r. została odwołana z powodu COVID-19, co pozbawiło go Złotej Piłki. Miał kolejny fenomenalny 2021, ale nagroda kontrowersyjnie trafiła do Messiego, który wygrał tylko Puchar Króla z Barceloną - napisano.

Lewandowski najwyżej w swojej karierze sklasyfikowany został w 2021 roku. Wówczas zajął 2. miejsce, ustępując tylko Messiemu, a wyprzedzając kolejno: Jorginho, Karima Benzemę i N'Golo Kante.