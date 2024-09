Rosja wróciła do gry w piłkę. Pierwsza taka sytuacja od dwóch lat. "Tutaj Putin to idol"

- Tutejsze boisko, to jakaś zwykła polana. Spodziewałem się jednak, że będzie gorzej. Mówili mi, że w Wietnamie boiska nie są najlepszej jakości - przekazywał swoje uwagi na gorąco Iwan Oblakow, pomocnik reprezentacji Rosji. Dodał też, że nigdy nie grał w takiej duchocie. - Ale tak to wszystko jest OK, nasz hotel ma klimatyzację - cieszył się z małych rzeczy. Ta sportowa egzotyka staje się dla Rosjan codziennością. Coraz głośniej zastanawiają się jednak nad tym, czy taka rywalizacja ma sens.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski już w Glasgow! Tak powitali ją kibice

Tadżykistan, Uzbekistan, Kenia i Wietnam. Egzotyczne mecze Rosji

Wygrany przez Rosję 3:0 mecz z Wietnamem i czekające ich spotkanie z Tajlandią, to rywalizacja w ramach turnieju LPBank w Hanoi. Kiedy Europa gra mecze Ligi Narodów, Polacy z ciekawością patrzą na rywalizację ze Szkocją, a inni kibice na starcia Portugalii z Chorwacją czy Francji z Włochami, "Sborna" trochę na siłę stara się utrzymywać w grze. W grze, z której po inwazji na Ukrainę, wykluczył ja niemal cały Stary Kontynent i sporo państw na świecie. Rosjanie od momentu wywołania wojny nie grają na mistrzostwach świata czy Europy, ani w eliminacjach do nich.

Sportowego ratunku Rosjanie starają się szukać głównie wśród egzotycznych państw Azji. To dlatego podczas zawieszenia w strukturach UEFA i FIFA grali mecze towarzyskie m.in z Tadżykistanem, Uzbekistanem, czy Iranem. Udało im się też zmierzyć z Kenią, Kamerunem, a nawet Kubą. W Europie mogli liczyć właściwie tylko na spotkania z Białorusią i Serbią. Rosja gra zatem przede wszystkim z krajami, z którymi ma dobre stosunki polityczne, które ją lubią, albo przynajmniej nie bojkotują. Dla Wietnamczyków mecz z Rosją był wyrazem sympatii i podziwu dla niej.

Tu "Putin to idol"

Władimir Putin z dyplomatycznymi wizytami jeździ tam, gdzie może. Przed wakacjami odwiedził między innymi właśnie Wietnam, gdzie spotkał się z tamtejszym prezydentem i premierem. Rosja z azjatyckim państwem dobre relacje ma jeszcze od czasów ZSRR. Moskwa jest dla niego najważniejszym dostawcą uzbrojenia. Rosyjskie firmy wydobywają ropę i gaz na Morzu Południowochińskim.

W Hanoi, stolicy komunistycznego Wietnamu, miłość do Rosji jest żywa. Sklepy, w których sprzedaje się rosyjskie pamiątki, flagi, matrioszki i koszulki z napisem CCCP są czymś normalnym. Przy pomniku Lenina w centrum miasta często układane są kwiaty, a komplementy w stronę rosyjskich władz kierują sami Wietnamczycy.

- Putin jest utalentowanym i potężnym prezydentem. Jest moim idolem. Naprawdę go podziwiam - przekazywał Reutersowi 34-letni fotograf, Nguyen Duy Khanh, który czekał na wizytę rosyjskiego prezydenta. To uwielbienie widać w każdym pokoleniu Wietnamczyków. 22-letni Nguyen Huu Huy Khoi przekazywał angielskim dziennikarzom, że Putin jest "bardzo twardy", ale też "bardzo przyjazny dla wszystkich", a 20-letni student, Pham Hoang Hai Dang miał nadzieję, że wizyta wielkiego prezydenta "wzmocni solidarność, współpracę i przyjaźń między Rosją a Wietnamem".

Nic dziwnego, że po wizycie Putina kolejnym elementem łączącym oba kraje miało być wspólne wydarzenie sportowe. Choć sami sportowcy i kibice kręcą na nie nosem.

Powrót Rosji do futbolu? "Za 10 lat to mogę już nie żyć"

Aleksandr Mostowoj, były rosyjski piłkarz, pytany przez portal Sports.ru czy będzie oglądał najbliższe mecze narodowej drużyny, powiedział, że raczej tak. Ale nie był do nich przekonany.

- Nawet jeśli je obejrzę, to nie będą one wzbudzały mojego wielkiego zainteresowania. Lepiej byłoby grać z mocniejszymi rywalami. Byłoby z tego więcej korzyści. Tutaj jednak chyba nikt nie mówi o korzyściach. Sam lot tam kosztuje mnóstwo pieniędzy! - uśmiechał się piłkarz. Organizatorzy turnieju chwalą się co prawda, że za wygranie turnieju zwycięzca dostanie aż 10 tys. dolarów - aż, bo dla przeciętnego Wietnamczyka, który zarabia średnio 300 dolarów miesięcznie to sporo pieniędzy, ale w realiach rosyjskiego futbolu taka nagroda pozwoli na opłacenie hoteli i przelotu dla raptem kilku członków reprezentacji. Rosjanie zatem do azjatyckich wojaży sporo dopłacą, ale sportowo wiele nie skorzystają.

- Nie wiem nawet, czy Wietnam znajduje się w pierwszej setce najlepszych drużyn narodowych. A co wyniesiesz z tego spotkania? Graliśmy z Kubą – kto był zadowolony? Tylko ci, którzy strzelili gola - tłumaczy Mostowoj. Wietnam jest obecnie na 115. miejscu rankingu. - Kiedy po raz pierwszy ogłosili, że planują mecze z tymi zespołami, od razu zapytałem: po co?

Pytanie o miejsce Rosji na piłkarskiej mapie świata dostał też obecny trener "Sbornej" Walerij Karpin. Przeszło dwa lata po wykluczeniu jego kraju z poważnego futbolu, dziennikarze zapytali, go jak mocna będzie jego drużyna po powrocie na międzynarodowe turnieje?

- Nikt nie ma na to pytanie odpowiedzi. Graliśmy niedawno przeciwko dobrej reprezentacji Serbii, czy przeciwko Kamerunowi. Wiadomo, że były to mecze towarzyskie, ale wyglądały nieźle. Co do naszego powrotu, to bardzo się boję, że to może nie nastąpić przez kolejne 10 lat, ale co mam zrobić? Za 10 lat to mogę już nie żyć - z przekąsem uśmiechał się Karpin. Dodał, że w obliczu tego, że kadra nie gra zbyt wielu spotkań, to podchodzi do nich bardzo poważnie i każdy sprawdzian to dla niej bardzo ważna rzecz.

Rosja od czasu inwazji na Ukrainę i po zawieszeniu przez FIFA w ciągu 28 miesięcy zagrała 13 spotkań międzynarodowych, w tym dwa z reprezentacją Egiptu do lat 23. "Sborna" wygrała sześć spotkań, tyle samo zremisowała, przegrała jeden mecz.