Grał z Lewandowskim. Teraz założył konto na OnlyFans. "Ekskluzywne treści"

Serwis OnlyFans jest głównie kojarzony jako portal dla dorosłych, gdzie zarejestrowani użytkownicy sprzedają fanom zdjęcia i filmy o charakterze erotycznym i pornograficznym. Ale to nie tyczy się Douglasa Costy - byłego piłkarza m.in. Bayernu i Juventusu, który otworzył konto na tym portalu.

Douglas Costa założył konto w OnlyFans

- Postanowiłem dołączyć do OnlyFans, ponieważ wierzę w wiarygodność tej marki i jej potencjał do globalnego zasięgu. To partnerstwo ma wszystko, aby być bardzo interesującym i udanym. Segment, w którym OnlyFans stara się mieć sportowców jako ambasadorów marki, ma ogromny wpływ na rynek i jestem więcej niż szczęśliwy, że mogę być jego częścią, zwłaszcza jako jeden z pionierów w segmencie piłki nożnej. Jako twórca OnlyFans będę tworzył ekskluzywne treści dla moich fanów, których nie będą mogli zobaczyć w żadnych innych mediach społecznościowych i będzie to miało duże znaczenie. Mam nadzieję, że to partnerstwo będzie trwałe i będę mógł zadowolić moich fanów moimi treściami - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym Costy wysłanym do mediów. Został on opublikowany m.in. w "The Sydney Morning Herald".

Costa jest aktualnie zawodnikiem australijskiego Sydney FC. Klub jak do tej pory nie pokusił się o komentarz. Gazeta wspomina też o innych sportowcach, głównie z Australii, którzy zdecydowali się na podobny krok. Wśród nich jest m.in. znany tenisista Nick Kyrgios.

"Chociaż najbardziej kojarzony z rozrywką dla dorosłych, wygląda na to, że OnlyFans próbuje wykonać zwrot w kierunku bycia platformą, która będzie rywalizować z YouTube i TikTokiem, poszerzając bazę twórców o inne branże i pomagając twórcom nawiązać bliższe relacje z fanami" - czytamy w mediach.

"W większości przypadków sportowcy na OnlyFans nie udostępniają treści z kategorią wiekową +18 i nie ma sugestii, że Costa planuje to zrobić – chociaż niektórzy to robią, a dla tych, którzy mają problemy ze sponsorowaniem i uczestniczą w sportach, które nie generują wysokich wynagrodzeń, dochód ze strony OnlyFans może pomóc im związać koniec z końcem" - dodano. Przykładem takiego działania jest wielokrotnie wspominana w mediach Australijka Renee Gracie. Bierze udział w rajdach samochodowych, ale żeby zarobić na starty w nich, otworzyła konto na OnlyFans przeznaczone dla dorosłych. Twierdzi, że w ten sposób zarobiła miliony.

Douglas Costa największe sukcesy święcił w Bayernie, gdzie grał m.in. z Robertem Lewandowskim. Potem przeszedł do Juventusu, a następnie jego kariera wyhamowała. Od 26 sierpnia jest zawodnikiem Sydney FC.