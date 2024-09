Efektowne zwycięstwo reprezentacji Polski. Drugi gol to była magia!

Polska reprezentacja do lat 18 wyjechała na turniej rozgrywany w Chorwacji już pod wodzą nowego selekcjonera. Został nim Łukasz Sosin, były piłkarz i czterokrotny król strzelców ligi cypryjskiej. Zastąpił na stanowisku Wojciecha Kobeszkę. Wśród powołanych znaleźli się zarówno młodzi zawodnicy z Ekstraklasy jak Adrian Przyborek (Pogoń Szczecin), Mateusz Dziewatowski (Zagłębie Lubin) czy Jakub Adkonis (Legia Warszawa), czy polscy juniorzy szkolący się w zagranicznych akademiach (np. Patryk Mazur z Juventusu).

REKLAMA

Zobacz wideo Przegląd szkockiej prasy przed meczem Ligi Narodów, a w niej... Iga Świątek i Ted Lasso!

Piękne gole Adkonisa dały wygraną

Na początek nasi reprezentanci zmierzyli się z gospodarzami, czyli kadrą Chorwacji. Delikatnym faworytem wydawali się rywale, jednak Polacy nie zamierzali nikomu się kłaniać i dobitnie to pokazali. Prowadzenie objęliśmy jeszcze przed przerwą. Jakub Adkonis świetnie odebrał piłkę rywalowi na połowie Chorwatów, a po przebiegnięciu kilku metrów uderzył z około 20. metra idealnie przy słupku. Była 45. minuta meczu.

Gospodarze dostali tzw. "gola do szatni", ale po przerwie rzucili się do odrabiania strat. Udało im się to w 66. minucie po świetnej akcji skrzydłem, zakończonej pewnym strzałem z obrębu pola karnego. To zapowiadało pasjonującą końcówkę i taką właśnie obejrzeliśmy. Na dodatek okraszoną wspaniałym golem. W 77.minucie do siatki po raz drugi trafił Adkonis i to w jaki sposób! Fenomenalne uderzenie z około 25. metra, które nie dało szans golkiperowi rywali.

Gole dla Polaków można obejrzeć na poniższym wideo (1:13:25 i 1:59:44):

Ten wspaniały gol zadecydował o zwycięstwie naszej kadry! Przed Polakami jeszcze dwa mecze na Bałkanach. W sobotę 7 września zmierzą się z reprezentacją Zjednoczonych Emiratów Arabskich do lat 20. Za to we wtorek 10 września zagrają ze swoimi rówieśnikami z Korei Południowej.