Co za wieści! Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki!

Ewa Pajor ma za sobą kapitalne występy w VfL Wolfsburg. Spędziła tam niemal dziesięć lat, po drodze wielokrotnie sięgając po mistrzostwo i puchar Niemiec. Szybko stała się jedną z najlepszych piłkarek nie tylko w Wolfsburgu, ale i całej damskiej piłce nożnej. Poprzedni sezon także był kapitalny w jej wykonaniu - 18 goli w 19 meczach Bundesligi. Nic więc dziwnego, że zaowocowało to transferem do FC Barcelony. I jak się okazuje, nie tylko tym.

Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki

W środę 4 września "France Football" opublikował listę nominowanych piłkarek do Złotej Piłki. I gronie 30 zawodniczek pojawiła się właśnie Pajor. To dla niej kolejna tego typu nominacja, co należy uznać za wielki sukces. Samo pojawienie się w tym gronie, to wielkie wyróżnienie. W końcu to najbardziej prestiżowa nagroda w środowisku piłkarskim. Konkurencje będzie miała jednak sporą.

