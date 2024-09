Kilka tygodni temu Robert Lewandowski rozpoczął trzeci sezon w barwach FC Barcelony. W pierwszej serii gier kapitan reprezentacji Polski uratował dla drużyny trzy punkty, strzelając dwa gole w wyjazdowym spotkaniu z Valencią (2:1). Następnie zdobył zwycięską bramkę w starciu z Athletikiem Bilbao (2:1). W meczu z Rayo Vallecano (2:1) również trafił do siatki, jednak sędzia dopatrzył się faulu i anulował gola. W ostatniej potyczce z Realem Valladoid (7:0) doświadczony napastnik także wpisał się do protokołu meczowego. Zdobył jedną bramkę oraz zanotował taką samą ilość asyst.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto prawda o sytuacji klubowej Jakuba Modera w Premier League!

Zanim Robert Lewandowski trafił do Barcelony, grał w Bayernie Monachium przez osiem lat. W tym czasie wystąpił w 375 meczach, w których strzelił 344 gole i zaliczył 73 asysty. Z tym klubem sięgał po m.in. osiem mistrzostw kraju, jeden puchar Ligi Mistrzów czy także jeden puchar klubowych mistrzostw świata.

Jednym z najbardziej pamiętnych osiągnięć Polaka w Bundeslidze jest strzelenie pięciu goli w zaledwie dziewięć minut w meczu Bayernu Monachium z Wolfsburgiem. To spotkanie odbyło się 22 września 2015 roku. Lewandowski rozpoczął to spotkanie na ławce rezerwowych, ponieważ ówczesny trener niemieckiej ekipy, Pep Guardiola, chciał, aby Polak odpoczął. Nie wszystko potoczyło się jednak po jego myśli, bo Bayern przegrywał do przerwy 0:1. Z tego powodu po przerwie Polak pojawił się na boisku, a reszta to już historia. Bayern, dzięki pomocy Lewandowskiego, odwrócił losy spotkania i wygrał 5:1.

VFL Wolfsburg wciąż pamięta o wyczynie Lewandowskiego. "Nie, nie sądzę, że wybaczę"

Okazuje się, że VfL Wolfsburg do dziś nie potrafi wybaczyć Lewandowskiemu tego wyczynu. Z okazji międzynarodowego "Dnia Przebaczenia", który przypada 1 września, oficjalny profil Wolfsburga opublikował w mediach społecznościowych humorystyczny post. Na zdjęciu przedstawiony jest starszy mężczyzna, a pod nim napis: "Nie, nie sądzę, że wybaczę". To zdanie oczywiście nawiązuje do pięciu goli zdobytych przez Lewandowskiego w starciu z Wolfsburgiem, dlatego też Polak został oznaczony.

Teraz przed Robertem Lewandowskim dwa mecze w reprezentacji Polski w Lidze Narodów UEFA. W czwartek 5 września Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe ze Szkocją (20:45), a trzy dni później z Chorwacją (20:45)