Demony wracają. Spełnia się koszmar Barcelony. FIFA jednak umywa ręce

Jak na razie FC Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka zwyciężyła wszystkie dotychczasowe spotkania. Katalońska drużyna wygrywała 2:1 kolejno z Valencią, Athletic Bilbao i Rayo Vallecano, natomiast w ostatnim meczu przeciwko Realowi Valladolid strzeliła na własnym stadionie aż siedem goli! W kapitalnej formie jest Robert Lewandowski, który na ten moment jest liderem w klasyfikacji strzelców. Czy w takim razie Barcelona ma jakiekolwiek powody do zmartwień?

Młody gwiazdor Barcelony kontuzjowany. FIFA nie wypłaci żadnego odszkodowania

Okazuje się, że tak. W środę klub przekazał, że kontuzji podczas zgrupowania młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii doznał Fermin Lopez. 21-latek kilka tygodni temu sięgał po mistrzostwo Europy oraz złoty medal igrzysk olimpijskich, strzelając finałowym starciu z Francją dwa gole. "Przeprowadzone badania u Fermína Lopeza wykazały uraz mięśnia prostego lewego uda. Przybliżony czas rekonwalescencji wyniesie około trzech tygodni" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

W takiej sytuacji niemiecki szkoleniowiec najprawdopodobniej nie będzie mógł skorzystać z Fermina w meczach Gironą, AS Monaco w Lidze Mistrzów oraz Villarrealem, a być może nawet z Getafe. W tym sezonie 21-latek trzykrotnie wchodził na boisko z ławki rezerwowych. To niemały kłopot dla Flicka, który po przerwie reprezentacyjnej może mieć problemy z zestawieniem środka pola. Nieobecność Fermina to jednak niejedyny problem.

Zgodnie z przepisami, jeśli zawodnik doznał urazu na zgrupowaniu lub meczu kadry, klub powinien dostać od FIFA odszkodowanie. Sęk w tym, że program ten dotyczy zawodników, których nieobecność trwa co najmniej 28 dni. W takim wypadku Barcelona nie może liczyć na żadne odszkodowanie, ponieważ wstępnie Fermin Lopez ma pauzować trzy tygodnie, czyli 21 dni. Ten stan rzeczy może ulec zmianie, jeśli z jakiegoś powodu 21-latek będzie nieobecny przez dłuższy czas. Takie informacje przekazało "Mundo Deportivo".

FIFA wypłaca klubom maksymalnie 7,5 miliona euro za kontuzję jednego zawodnika. Kwota ta obliczana jest na podstawie jego dziennych zarobków. Pewne jest, że klub otrzyma taką rekompensatę za urazy Gaviego i Ronalda Araujo, jednak jej wysokość nie jest jeszcze ustalona.