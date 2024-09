Lewandowski wystąpił w reklamie projektu Tuska i się zaczęło. Prawdziwa burza

Ponad 2500 Orlików postało do grudnia 2012. Była to realizacja programu rządowego pod wodzą Donalda Tuska związanego m.in. z Euro 2012, który polegał na wybudowaniu boisk sportowych w każdej gminie w Polsce. Od tamtego czasu wiele z nich nie było remontowanych i nie brakowało dyskusji nt. tego, czy spełniły one swoje zadanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto prawda o sytuacji klubowej Jakuba Modera w Premier League!

Gdy pod koniec ubiegłego roku doszło do zmiany władzy w Polsce, to już w lutym bieżącego roku minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zapowiedział modernizację Orlików. - Podjąłem także decyzję, aby nie różnicować Orlików. Poprzedni rząd zakładał, że dla większych miast, takich jak Kraków, finansował będzie remonty w 30 procentach, a w małych gminach w 50. Ja chciałbym, aby każdy Orlik był równy, dlatego wszystkie remonty będą ze strony ministerstwa będą wsparte kwotą 50 procent kosztów - powiedział i dodał, że powstanie kolejnych tysiąc tego typu obiektów.

Donald Tusk opublikował film o Orlikach. Pojawili się w nim reprezentanci Polski

Nagle do tematu Orlików nawiązał premier Donald Tusk, publikując w środę wideo na portalu X. "Orliki wracają! Też bym pograł" - napisał Prezes Rady Ministrów. W nagraniu można zobaczyć m.in. Roberta Lewandowskiego, Kacpra Urbańskiego, Jakuba Modera czy Weronikę Zawistowską.

Spot okazał się promować rządowy program "Z Orlika na stadion". Polega on na zorganizowaniu szeregu turniejów lokalnych, następnie finałów regionalnych, finałów wojewódzkich i wreszcie finału ogólnopolskiego w Warszawie. Cały turniej będzie rozgrywany w terminie 16 września - 19 listopada 2024 roku i będzie dotyczył trzech roczników: U-13 (2012), U-14 (2011) i U-15 (2010). Na stronie zorlikanastadion.pl są dostępne najważniejsze informacje oraz formularze do zgłoszenia drużyny.

Opublikowanie spotu, jak można było się spodziewać, wzbudziło wiele emocji w mediach społecznościowych. "I cyk, jesteśmy w 2008", "Nie CPK, ale Orliki najważniejsze", "Wehikuł czasu - wróciliśmy do 2014 roku nikogo orliki już nie obchodzą" "Mam deja vu... czy to rok 2011?" - pisali internauci.

Na szczęście dla premiera nie brakowało bardziej pozytywnych głosów. "Jest wiara, jest moc. Nareszcie powracamy do normalności", "Super spot, ale sportem narodowym jest siatkówka! Infrastruktury do siatkówki chcemy i systemu szkoleń", "Zawsze warto wrócić na boisko - nie ma to jak dobra gra i trochę sportowej rywalizacji!".