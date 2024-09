Schmeichel nagle zaczął rozkładać ręce. Powiedział, co myśli o Szczęsnym

Wojciech Szczęsny zakończył karierę piłkarską. Ta informacja zszokowała wielu kibiców. W wieku zaledwie 34 lat uznał, że chciałby poświęcić się innym sprawom. Po wielu latach gry w Arsenalu, Romie i Juventusie schodzi ze sceny jako jeden z najlepszych golkiperów na świecie.

Schmeichel apeluje do Szczęsnego. "Mam nadzieję"

Szczęsny, choć od 2015 roku występował we Włoszech, to sporo zawdzięcza też Anglii, gdzie ukształtował się jako bramkarz. Wygrywał rywalizację z Manuelem Almunią, Łukaszem Fabiańskim, a przez jakiś czas także z Davidem Ospiną i bronił dostępu do bramki Arsenalu.

Nic więc dziwnego, że na Wyspach Brytyjskich jego decyzja o sportowej emeryturze także spotkała się z różnymi komentarzami. Jeden z nich został wygłoszony przez Petera Schmeichela, byłego bramkarza Manchesteru United - zwycięzcy Ligi Mistrzów z 1999 roku.

Duńczyk stanął przed kamerami Viaplay przy okazji meczu Manchesteru United z Liverpoolem i w krótkich słowach zaapelował do Szczęsnego.

- Byłem bardzo zaskoczony. Ma tylko 34 lata. Gdy ja miałem 34 lata, to potem grałem jeszcze przez sześć, wiesz? Nie wiem, dlaczego tak zdecydował. Zawsze był fantastycznym bramkarzem. Światowej klasy bramkarzem. Mam nadzieję, że zmieni zdanie, naprawdę - zaapelował.

Nie był zresztą jedyną osobą, która w ostatnich dniach wyraziła nadzieję, że Szczęsny nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i że wróci do gry. Wcześniej takie słowa pod adresem polskiego bramkarza wypowiedział Zbigniew Boniek. Temat poruszał także Michał Probierz. Kto wie? Być może Szczęsny zrewiduje jeszcze swoje plany i zaskoczy wszystkich po raz kolejny - tym razem wielkim powrotem na zieloną murawę.