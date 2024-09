Nowe wieści ws. gwiazdy Legii. Milion euro na stole

Legia Warszawa wyciągnęła wnioski z ubiegłego roku i w lecie dokonała prawdziwej ofensywy transferowej. Nie dość, że sprowadzono utalentowanych Kacpra Chodynę oraz Sergio Barcię, to znacząco wzmocniono atak, gdyż podpisano kontrakt z Migouelem Alfarelą, Jean-Pierrem Nsame czy Luquinhasem. Kadra jest jednak zbilansowana, ponieważ kilku zawodników odeszło z klubu. Lada moment do tego grona może dołączyć jeszcze jeden.

Nowe wieści ws. Blaza Kramera. Milion euro na stole

Parę tygodni temu wydawało się, że Blaz Kramer przeniesie się do tureckiego Konyasporu. Do tego nie doszło, a nieco później pojawił się za to temat jego transferu do CSKA Sofia. "CSKA Sofia nie, ale w międzyczasie pojawiła się jeszcze oferta ze Slovana Bratysława. To już inna półka. Faza grupowa Ligi Mistrzów" - napisał ostatnio Tomasz Włodarczyk.

Trener Goncalo Feio niejako potwierdził tę informację tuż przed niedzielnym meczem Legia - Motor. - To tylko i wyłącznie moja decyzja (że nie znalazł się w kadrze meczowej - red.). Blaz zgłaszał gotowość do gry. Jest nadal naszym piłkarzem, ale jest o krok od zespołu grającego w Lidze Mistrzów - oznajmił. Teraz nowe wieści ogłosił portal Meczyki.pl.

"Mistrzowie Słowacji proponują za piłkarza okrągły milion euro. Dla Legii jest to za mało. Domaga się ona ponad mln euro. Negocjacje trwają i transfer na razie nie jest przesądzony" - czytamy. Dodano, że Kramer jest zwolennikiem tego ruchu, gdyż chciałby zagrać w Lidze Mistrzów.

Legia musi zatem działać, ponieważ kontrakt napastnika wygasa w czerwcu przyszłego roku i niebawem będzie mógł rozpocząć negocjacje z nowym pracodawcą, by dołączyć do niego za darmo. Błażej Łukaszewski zdradził nawet, że drużyna już wytypowała jego następcę. Miałby nim zostać Benjamin Kallman z Cracovii.

Kramer ma za sobą znakomity początek sezonu. Do tej pory rozegrał 11 meczów, w których strzelił pięć goli i dołożył do tego cztery asysty. Po siedmiu kolejkach ligowych Legia zajmuje pozycję wicelidera ekstraklasy z dorobkiem 14 pkt i dwoma pkt straty do liderującego Lecha Poznań. Najbliższe spotkanie rozegra w niedzielę 15 września, kiedy zmierzy się u siebie z Rakowem Częstochowa.