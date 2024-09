Hiszpanie ujawniają prawdę o Lewandowskim i Flicku

Kibice Barcelony nie mogli wyobrazić sobie lepszego rozpoczęcia sezonu w wykonaniu swojej drużyny. Po czterech seriach gier wicemistrzowie Hiszpanii mają na koncie 12 punktów i komplet zwycięstw. Wynikiem 2:1 zespół Flicka pokonywał kolejno Valencię, Athletic Bilbao i Rayo Vallecano. Za to w ostatnim meczu piłkarze katalońskiej drużyny dali pokaz siły, pokonując Real Valladolid aż 7:0.

Hiszpanie trąbią o Lewandowskim i Flicku. Tak wytłumaczyli zmianę Polaka

Jednym z kluczowych zawodników Barcelony w tym sezonie jest Robert Lewandowski. Kiedy zatrudnienie Hansiego Flicka na stanowisko trenera stało się faktem, eksperci od razu zaznaczali, że pozycja Polaka w zespole będzie jeszcze ważniejsza. I tak też się stało. Kapitan kadry Michała Probierza ma już na koncie cztery trafienia, a jego forma przypomina tę, którą mógł pochwalić się za czasów gry w Bayernie właśnie pod wodzą niemieckiego szkoleniowca.

Obaj panowie znają się doskonale. Faktem jest, że 59-latek ufa swojemu napastnikowi, jednak mimo to zmienił go w 73. minucie spotkania przeciwko Valladolid. Dlaczego? Według "Sportu" to "zmiana, która jest częścią planu". Na łamach katalońskiej gazety dziennikarze najpierw skupili się na podkreśleniu wyjątkowej relacji, w jakiej Flick współpracuje z Lewandowskim. Ujawniono, że obaj byli w stałym kontakcie już od kilku miesięcy. Podczas rozmów wymieniali się swoimi spostrzeżeniami nt. tego, jak ma wyglądać obecny sezon Polaka w drużynie.

Następnie wyjaśniono, że powoli trzeba będzie przyzwyczajać się do widoku Roberta Lewandowskiego schodzącego z murawy w okolicach 70. minuty. Wszystko przez to, że trener chce dać 36-latkowi jak najwięcej czasu na odpoczynek. A ten w jego wieku jest naprawdę istotny. "Priorytetem jest, aby Robert był wypoczęty, więc Flick, kiedy tylko będzie mógł, zdejmie z niego ciężar rozegrania całego meczu, aby mógł odpocząć. Hansi i "Lewy" rozumieją, że najważniejsze jest myślenie długoterminowe. Chcą przygotować się na decydujące mecze sezonu" - czytamy. Co ciekawe, był to pierwszy mecz w sezonie, w którym Lewandowski opuścił boisko przed ostatnim gwizdkiem.

Jednocześnie Niemiec zdaje sobie sprawę z ambicji i "głodu" Lewandowskiego, który chciałby trafiać do siatki w każdym meczu. Teraz kluczowe jest wyważenie i znalezienie złotego środka, aby świetna dyspozycja 36-latka została podtrzymana jak najdłużej. Jak na razie świadome podejście do jego formy przynosi rezultaty w postaci kolejnych goli i pierwszego miejsca w klasyfikacji strzelców.