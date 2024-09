Lewandowski: Z tego powodu to chyba najcenniejsze wyróżnienie

Pod względem statystyk Robert Lewandowski notuje bardzo udany początek sezonu w barwach Barcelony, już pod rządami nowego trenera Hansiego Flicka. Polak zanotował dublet w wygranym 2:1 meczu z Valencią, strzelił gola w rywalizacji z Athletikiem Bilbao (2:1) i trafił w spotkaniu z Realem Valladolid, wygranym 7:0 przez Barcelonę. "Jest finiszerem i potrzebuje dostawać dobre piłki. A kiedy tak jest, to nie wybacza. Szczęśliwy, a także niszczycielski" - pisały hiszpańskie media.

Aktualnie Lewandowski ma cztery gole w lidze hiszpańskiej i jest liderem klasyfikacji strzelców. Najbliżej Polaka jest jego klubowy kolega Raphinha, który zakończył wspomniany mecz z Realem Valladolid z hat-trickiem. Po wrześniowej przerwie na reprezentację Barcelona zagra na wyjeździe z Gironą (15 września). Jeszcze przed startem zgrupowania Biało-Czerwonych Lewandowski odebrał wyjątkowe odznaczenie.

Wyjątkowe wyróżnienie dla Lewandowskiego. "Najcenniejsze"

Lewandowski pojawił się w niedzielę na obiektach piłkarskich UKS Varsovia, by otrzymać Order Uśmiechu w trakcie obchodów 65-lecia powstania klubu. Lewandowski otrzymał to wyróżnienie w 2022 r., ale ze względu na napięty grafik mógł odebrać nagrodę dopiero teraz. Po otrzymaniu nagrody Lewandowski wypił sok z cytryny. Wcześniej, poza Lewandowskim, wśród sportowców tę nagrodę otrzymali Marcin Gortat, Jakub Błaszczykowski, Otylia Jędrzejczak i Marian Woronin.

- To nagroda przyznawana przez was dzieciaki, więc z tego powodu to chyba najcenniejsze wyróżnienie. Życzę wam, żebyście nigdy się nie poddawali, spełniali marzenia, grali na największych arenach i robili to, co jest waszą pasją - powiedział Lewandowski tuż po otrzymaniu orderu, cytowany przez Polską Agencję Prasową. Lewandowski był pasowany na Kawalera Orderu Uśmiechu przez Annę Dymną, aktorkę oraz członkinię kapituły wspomnianego odznaczenia.

Po chwili napastnik Barcelony zwrócił się do rodziców. - Emocje prywatne starajcie się nie przekładać na dzieci. Kibicujcie im, ale niech oni robią to, co robią najlepiej, to co kochają. Nie przekładajcie swoich ambicji na ambicje dzieci. Każdy tutaj z tych dzieciaków jest na tyle silny, że on prędzej czy później sobie poradzi - dodał. W ceremonii Lewandowskiemu towarzyszyła jego mama Iwona.

Jak pisze PAP, na ceremonii obecni byli także Renata Kaznowska (zastępca prezydenta Warszawy), Cezary Kulesza (prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej) oraz Michał Probierz (selekcjoner reprezentacji Polski).

Order Uśmiechu jest przyznawany od 1968 r. za "działania przynoszące dzieciom radość". Pomysł tego odznaczenia pojawił się po wywiadzie z Wandą Chotomską dla "Kuriera Polskiego" z okazji pięciolecia dobranocki "Jacek i Agatka". Wśród Kawalerów Orderu Uśmiechu znajduje się także Jerzy Stuhr, Jerzy Owsiak, Irena Santor, Ryszard Rynkowski czy J.K. Rowling.