Białorusini drżą, co zrobią kibice Legii. Propagandyści już knują

Gdy Legia Warszawa poznała rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji, jeden z nich od razu przykuł uwagę. Chodzi o Dynamo Mińsk, zespół ze stolicy Białorusi wspierającej Rosję w ataku na Ukrainę. Co więcej, jest to ulubiony klub dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Tamtejszy niezależny dziennik "Tribuna" wskazuje, że białoruski rząd obawia się wyjazdu do Warszawy, w której kibice Legii nie mają oporów przed dosadnym wyrażaniem swego zdania.

