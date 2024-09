Turcy oszaleli na punkcie Piątka po jego wyczynie. "Architekt"

17 minut - tyle czasu w ostatnim meczu tureckiej ligi potrzebował Krzysztof Piątek, aby zdobyć hat-tricka! Co ciekawe, nasz napastnik spotkanie czwartej kolejki pomiędzy Basaksehirem a Antalyasporem rozpoczął na ławce rezerwowych. Wszedł na murawę od razu po rozpoczęciu drugiej części gry, kiedy jego zespół przegrywał 1:2. Wtedy zaczęło się show Polaka.

Tak Turcy skomentowali wyczyn Piątka. Są zachwyceni!

Najpierw do remisu doprowadził pomocnik gospodarzy Deniz Turuc. Następnie w 64. minucie Piątek popisał się kapitalnym strzałem z główki, wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie. Później było już tylko lepiej. "W 72. minucie polski napastnik miał już na swoim koncie dublet. To trafienie było znacznie łatwiejsze, albowiem musiał jedynie dołożyć nogę do pustej bramki. Był jednak w odpowiednim miejscu. Tam, gdzie powinien być napastnik. W 81. minucie wychowanek Zagłębia Lubin ustrzelił hat-tricka. Ponownie było to trafienie wyjątkowej urody" - opisywał popisy 29-latka Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Ostatecznie Basaksehir zwyciężył aż 5:2, a 30-krotny reprezentant Polski trzykrotnie wpisał się na listę strzelców niedzielnego spotkania. Zaraz po zakończeniu meczu nazwisko Krzysztofa Piątka pojawiło się niemal na każdym tureckim portalu piłkarskim. Podobnie było z poniedziałkowymi wydaniami gazet, gdzie 29-latek także brylował na pierwszych stronach. Dziennikarze rozpływali się nad jego wyczynem. "Polski napastnik Krzysztof Piątek, który wszedł na boisko w drugiej połowie, stał się gwiazdą, strzelając hat-tricka. Był architektem tego niezwykłego zwycięstwa" - czytamy na portalu sozcu.com.tr.

Nasz zawodnik pojawiał się w wielu nagłówkach artykułów po wygranej Basaksehiru. "Tego chciał Krzysztof Piątek" - napisał w tytule na fanatik.com.tr. "Jedno nazwisko - Piątek - po ustrzeleniu hat-tricka przyniosło Basaksehirowi zwycięstwo 5:2" - dodano.

"Polski napastnik drużyny ze Stambułu Krzysztof Piątek odegrał znaczącą rolę w zwycięstwie swojej drużyny, zdobywając hat-tricka" - odnotowano na haberglobal.com.tr. Inne portale, takie jak chociażby beinsports.com.tr, skupiły się na dokładnym opisie każdej z bramek Polaka. A było co opisywać! "Podczas ataku prawym skrzydłem, po podkręconym dośrodkowaniu Kemena, stylową główką popisał się Krzysztof Piątek. Po jego strzale piłka wpadła do siatki i było już 3:2!" - relacjonowano. Platforma Sofa Score również doceniła 29-latka, przyznając mu notę 9,3 za niedzielny wyczyn.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki niedawno rozpoczętego sezonu, Krzysztof Pątek w dziewięciu spotkaniach strzelił już osiem bramek, dokładając jedną asystę! Kapitalna forma napastnika Basaksehiru z pewnością cieszy Michała Probierza, który powołał go na wrześniowe mecze Ligi Narodów.