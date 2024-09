Syn Beckhama zrezygnował z futbolu. Wybrał zupełnie inną drogę życia

David Beckham nigdy nie był kandydatem do Złotej Piłki, ale mimo to wielokrotnie wyczyniał wręcz cuda na boisku. Jego znakiem firmowym były stałe fragmenty gry. Imponowała też jego prawa noga, dzięki której strzelił 127 bramek i zaliczył 225 asyst. Gole zdobywał, występując m.in. w barwach Realu Madryt, Manchesteru United, PSG czy AC Milanu.

Karierę zakończył w 2013 roku i obecnie jest nie tylko celebrytą, ale i współwłaścicielem Interu Miami, w którego barwach występują Leo Messi czy Luis Suarez. Właśnie w tym zespole, a raczej w jego rezerwach do stycznia 2023 roku grał syn Davida, Romeo. 49-latek wierzył, że potomek zrobi równie wielką karierę jak on i pozwolił mu na transfer do drugiej drużyny angielskiego Brentford. Marzenie ojca się jednak nie spełni.

Romeo Beckham zrezygnował z kariery zawodowego piłkarza. Chce rozwijać inną pasję

Pierwotnie Romeo Beckham występował w angielskiej drużynie na zasadzie wypożyczenia. Miał tam spędzić zaledwie pół roku, ale bardzo zaimponował szkoleniowcowi Neilowi MacFarlane'owi. - Stworzył dla nas kilka naprawdę dobrych momentów z kilkoma wspaniałymi zagraniami. Miał również okazję do zdobycia gola i byłem podekscytowany jego grą - mówił trener po jego debiucie. Debiucie, który z trybun śledził sam David.

I w lipcu 2023 roku Brentford ściągnęło Romeo na stałe. Do pierwszego składu, grającego w Premier League, przebić mu się nie udało. Jego kontrakt wygasł z końcem czerwca 2024 roku. I choć klub zaproponował mu przedłużenie współpracy, to 22-latek nie zdecydował się przyjąć oferty. Ba, zrezygnował całkowicie z kariery sportowej, o czym donosi "The Sun".

Tym samym żaden z synów Davida nie spełni jego marzenia i nie podąży jego śladami. Wolą iść drogą... matki Victorii, a przynajmniej chce to zrobić właśnie Romeo. Dziennikarze poinformowali, że chce skupić się na karierze modela.

- Romeo podjął decyzję, że odwiesza buty na kołek i teraz poświęci życie innemu zajęciu - modelingowi. Uwielbiał grać dla Brentford, ale stwierdził, że czas skupić się na modzie. To właśnie ona jest jego pasją - taką informację przekazał redakcji informator. Romeo zaczął już nawet współpracę ze znanymi markami i projektantami.

Nie spełni się wielkie marzenie Beckhama

Decyzja syna może być sporym ciosem dla Davida. Były piłkarz Realu Madryt poświęcił praktycznie całe życie dla futbolu i nadal aktywnie w nim uczestnicy. Nie chodzi tylko o prowadzenie klubu piłkarskiego. Był też jednym z ambasadorów mistrzostw świata w Katarze. Dzięki promocji eventu wzbogacił się o 150 mln dolarów. Tyle tylko, że spotkał się wówczas ze sporą krytyką, a jego dobre imię ucierpiało.