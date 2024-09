Gdy w ubiegłym roku Wisła Kraków ściągała do siebie Igora Sapałę, to wiązała z nim spore nadzieje, a wyszła z tego wielka wtopa, ponieważ defensywny pomocnik nie wniósł do drużyny odpowiedniej jakości. W sobotę Sapała mocno podpadł kibicom Wisły, którzy błyskawicznie wyrazili swoje zdanie na jego temat w serwisie X. "Mam nadzieję, że już go na boisku w barwach Wisły nie zobaczę" - czytamy w komentarzach.

3 Screen - Agencja Wyborcza.pl / Instagram @marcindubiel Otwórz galerię Na Gazeta.pl